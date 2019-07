En 2019, le Tour de France reste un événement sportif exclusivement masculin. La société ASO, organisatrice de la compétition, avait concédé la mise en place d’une course féminine, nommée «La Course by Le Tour». C’est une pétition qui avait fait céder les organisateurs à créer cet ersatz. Elle avait récolté plus de 90’000 signatures, dont un grand nombre de coureuses mécontentes de cet état de fait.

Une autre pétition s’attaque depuis début juin à la société responsable du Tour. 35’000 fois soutenue ce mardi, elle questionne la présence des hôtesses sur les podiums d’arrivée. L’idée a germé dans les têtes d’un collectif d’amoureux du vélo (SHE36) à Berlin. À leurs yeux, il y a un couac: les seules femmes qui apparaissent sur les images du Tour sont les hôtesses. Un problème, selon les mécontents, car c'est une image sexiste qui est véhiculée et montrée aux millions de téléspectateurs. Les instigateurs de la pétition ont notamment reçu ce week-end le soutien de la ministre française Marlène Schiappa. Les militants ont essayé d’ouvrir le dialogue avec ASO, qui ne les a pas reçus.

Alors que beaucoup d’autres compétitions ont abandonné cette présence en trouvant des alternatives intéressantes - enfants, jeunes espoirs -, le Tour de France résiste pour le moment. Les organisateurs du Tour d’Espagne ont inclus des hôtes masculins et renoncé à la coutume de la bise. Et si les traditions n’étaient pas immuables face à l’émancipation? Réponse dans un an.