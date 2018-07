Il est des points de départ dans tous les combats. Pour la lutte antidopage en cyclisme, l’abcès a été crevé dans un bistrot de Corrèze, en «Chiraquie». Les images ont marqué une génération. Elles montrent la métamorphose de coureurs Festina passés de héros à voyous, de cracks à malfaiteurs, de champions à exclus.

Des coureurs en pleine gloire, dont le chouchou de la nation, trois Suisses aussi, faut-il le rappeler. Et ces phrases, passées à la postérité: «Que serais-je sans le Tour? Que sera le Tour sans moi?» explique alors Richard Virenque, 2e du Tour 1997. Un voyou? Au contraire! Le public l’adule. Avec son panache de mort de faim, ses succès comme ses défaillances, peu importe la couleur des vitamines: ce champion est celui de toute une nation.

Les larmes de Virenque

Seulement voilà. Nous sommes le 18 juillet 1998. Les coureurs de Festina ont été exclus de la Grande Boucle la veille, très tard, après les aveux de leur directeur sportif. Oui, ils utilisent bel et bien un système de dopage organisé. Et alors? se demandent-ils. Pas convaincus pour un sou par cette sanction (il n’y a pas eu de contrôle positif), les hommes se rendent au départ du contre-la-montre entre Meyrignac-l’Église et Gare-de-Corrèze, avant de finalement renoncer. Eux qui croyaient fermement à l’impunité générale tombent des nues. La route du Tour se referme brusquement.

C’est dans un bistrot, Chez Gillou, que se produira la scène mythique. Le directeur du Tour, Jean-Marie Leblanc, répond à l’appel de Virenque, pour une discussion entre hommes dans une arrière-salle, qu’ils termineront tous les deux en larmes. Leblanc a appris la sanction la mort dans l’âme, acculé, pas loin de crier lui-même au complot. Puis les journalistes s’entassent, alignent les micros, encaissent les insultes de clients aussi franchouillards que chauvins. La conférence de presse improvisée tourne à l’émeute. «Et vous, vous en prenez pas des pilules? Ah ça! Pour démolir, vous êtes forts», lance un homme cité par «Libération». Dehors, sur le parcours, les banderoles fleurissent. Elles défendent toutes Virenque, «victime du système» au cours d’un «Tour de France pipé».

La patronne de Chez Gillou, Gilberte Boulegue, dira plus tard que «cela lui a fait tout drôle de voir des coureurs comme Virenque en pleurs. On aurait dit des gamins qui venaient de se faire prendre en faute.» Attendrie, elle propose aux coureurs de sortir par la porte de derrière. Virenque rétorque, incrédule, toujours fier: «Je suis entré par la porte principale, je sortirai par la porte principale.» Et le Lucernois Armin Meier de lancer à la volée, mi-défensif, mi-provocateur: «Qui vous dit qu’il ne se passe pas la même chose chez les autres?» Derniers trémolos dans la voix, Virenque donne rendez-vous à l’année prochaine. Le cyclisme tout court prend la porte. Il ne sera plus jamais le même.

Chronologie d’un Tour pas comme les autres

8 juillet 1998 5 h 40 du matin. Le chauffeur et soigneur Willy Voet est arrêté par les douaniers à la frontière franco-belge alors qu’il se rend au départ en Irlande. Sa voiture abrite 400 flacons de produits dopants et stupéfiants (235 ampoules d’EPO, 120 capsules d’amphétamines, 82 solutions d’hormones de croissance, 60 flacons de testostérone et des corticoïdes).

11 juillet Le Tour de France s’élance de Dublin dans une atmosphère particulièrement lourde.

14 juillet Placé en garde à vue, Willy Voet avoue qu’il était au courant. Une information judiciaire est ouverte pour importation en contrebande et circulation irrégulière de marchandises prohibées. La direction du Tour organise une réunion de crise, avec, notamment, le directeur du Tour Jean-Marie Leblanc, le président d’ASO Jean-Claude Killy, et le directeur sportif Bruno Roussel.

15 juillet À l’arrivée de la 4e étape à Cholet, Roussel et le médecin Éric Ryckaert sont interpellés par la police judiciaire de Lille.

17 juillet Les deux hommes sont mis en examen puis écroués pour «administration et incitation à l’usage de produits dopants.» Roussel avoue l’existence d’un dopage organisé au sein de l’équipe. À 23 h, Jean-Marie Leblanc décide d’exclure Festina du Tour pour «manquement à l’éthique».

18 juillet À Brive, l’équipe Festina tient une conférence de presse avant le contre-la-montre du jour pour annoncer ses regrets… d’abandonner.

29 juillet Les coureurs du peloton mettent pied à terre durant l’étape d’Aix-les-Bains afin de protester contre «les méthodes indignes de la police», qui perquisitionne à tour de bras. Six équipes abandonnent avant la fin. Pas forcément par solidarité…

2 août Marco Pantani remporte le Tour de France sur les Champs-Elysées. Il est le dernier homme à avoir réussi le doublé Giro-Tour la même année. (Le Matin)