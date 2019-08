Le grimpeur espagnol Angel Madrazo (Burgos) s'est imposé au sommet du col de Javalambre lors de la 5e étape du Tour d'Espagne marquée par la prise de pouvoir du Colombien Miguel Angel Lopez (Astana), mercredi.

«Superman» Lopez, comme il est surnommé, a marqué des points lors de la première explication entre favoris en s'emparant du maillot de leader pour 14 secondes sur Primoz Roglic et 23 secondes sur Nairo Quintana, qui lâché du temps dans l'ascension finale.

Lopez s'est envolé du groupe des favoris, déjà dynamité par le vétéran Alejandro Valverde, à 3km de l'arrivée, grignotant 12 secondes sur le champion du monde espagnol et autant sur le Slovène Roglic, 3e du Giro au printemps.

Le vainqueur du jour, Angel Madrazo, issu d'un trio espagnol parti aux avants-postes dès 15 km de course, inaugure la première victoire de la formation espagnol Burgos sur la Vuelta et consolide au passage son maillot de meilleur grimpeur.

