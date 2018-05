Le Giro ne s'est pas terminé comme prévu pour Thibaut Pinot, le leader français de l'équipe Groupama-FDJ, qui a été hospitalisé et placé en observation à l'hôpital d'Aoste, samedi en fin de journée. «Il souffre de déshydratation et de fièvre», a expliqué son équipe dans un communiqué.

Héroïque vendredi lors de la folle étape de montagne reliant Venaria Reale à Bardonnèche et marquée par le numéro exceptionnel de Chris Froome, le coureur français pouvait entrevoir un premier podium sur le Tour d'Italie. Troisième du général samedi matin, il n'avait plus qu'à passer le dernier obstacle alpestre pour monter sur la boîte avec Froome et Dumoulin, ce dimanche à Rome.

Mais la journée s'est transformée en calvaire pour Thibaut Pinot. Rapidement lâché dès les premières pentes, Pinot, quasi à l'arrêt à 40km de l'arrivée, a rejoint la ligne avec 45 minutes de retard.

Vidéo: YouTube.

Samedi soir, son équipe Groupama-FDJ a indiqué qu'il avait été hospitalisé après l'étape. «Il souffre de déshydratation et de fièvre mais est bien pris en charge et accompagné par le médecin de l'équipe Jacky Maillot», a précisé sa formation sur Twitter.

L'équipe française a ajouté qu'elle donnerait «de plus amples nouvelles» ce dimanche, mais il était acquis que Pinot ne prendrait pas le départ de la 21e et dernière étape ce dimanche.

«Il a été au bout de lui-même et a dépassé ses limites, a précisé samedi le directeur sportif Martial Gayant. On ne l'a pas vu forcément sur les images, mais il était épuisé. Quand il a rejoint l'hôtel, on a eu peur et on a appelé une ambulance. Thibaut va rester la nuit en observation. L'abandon est inévitable. Il est impossible pour lui, dans son état, de remonter sur le vélo.»

? @ThibautPinot a été mis en observation ce soir à l’hôpital d’Aoste. Il souffre de déshydratation et de fièvre mais est bien pris en charge et accompagné par le médecin @GroupamaFDJ Jacky Maillot. Nous vous donnerons de plus amples nouvelles demain. #Giro101 — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) 26 mai 2018

(Le Matin)