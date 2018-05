Enrico Battaglin (Lotto NL) a remporté au sprint la 5e étape du Tour d'Italie à Santa Ninfa, en Sicile. Il a devancé son compatriote Giovanni Visconti et le Portugais José Gonçalves.

Third stage win for @enricobattaglin at the Giro after Serra San Bruno in 2013 and Oropa in 2014 | Terza vittoria al Giro per @enricobattaglin dopo Serra San Bruno nel 2013 e Oropa nel 2014#Giro101 pic.twitter.com/AvUO4NyAAD