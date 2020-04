Après les annulations du Tour de Romandie et du Tour de Suisse et en attendant de connaître le sort réservé au Tour de France, seul grand événement sportif de l'été encore débout face la pandémie du nouveau coronavirus, les fans de vélo auront le droit à une course en ligne, «The Digital Swiss 5», du 22 au 26 avril, en direct sur les chaînes de la SSR (17 heures).

Pendant cinq jours, et avec le Tour de Suisse comme cadre, une sélection de l'équipe nationale de Swiss Cycling affrontera plusieurs équipes professionnelles du WorldTour. Et le casting est plutôt relevé entre les spécialistes helvétiques de route, de piste et de VTT: Michael Albasini, Matteo Badilatti, Stefan Bissegger, Filippo Colombo, Silvan Dillier, Claudio Imhof, Stefan Küng, Michael Schär et Nino Schurter.

Pour le sélectionneur Marcello Albasini, il faudra a priori faire des choix puisque trois coureurs seront alignés pendant une heure, par équipe et par jour - chacun d’eux à la maison sur un rouleau relié au logiciel du fournisseur d’Indoor Training Rouvy. Sachant que deux ou trois coureurs doivent encore venir garnir les rangs de la sélection, précise le communiqué de Swiss Cycling mardi.

«En ces temps difficiles, il est précieux de se voir proposer une possibilité alternative de compétition. Le format est nouveau, personne n’a d’expérience. Nous nous réjouissons des courses et sommes impatients de découvrir comment elles se dérouleront», a réagi Marcello Albasini, qui annoncera les coureurs des différentes étapes dans les prochains jours.