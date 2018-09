Frédéric Favre, l'UCI a confié à Aigle et Martigny l'organisation des Mondiaux 2020. Quel est votre sentiment en tant que Ministre valaisan du sport?

Nous sommes évidemment très très contents d’avoir reçu ces Mondiaux. A nous avec les différents partenaires, désormais, de confirmer que nous sommes en mesure de les organiser. Il s’agit d’une chance incroyable pour le sport, le tourisme, le positionnement du Chablais et du canton du Valais. Mais il y a encore quelques étapes à franchir, d’ici au début de l’année prochaine, pour valider la tenue de ces Mondiaux.

Quelles sont ces étapes?

Il faut avant tout rassembler le financement nécessaire, sachant que le budget devrait, sécurité et infrastructures comprises, s’élever à un peu moins de 20 millions de francs. L’idée consiste à trouver la bonne répartition, le juste compromis entre les divers partenaires que sont la Confédération, les Cantons de Vaud et du Valais, les communes d'Aigle et de Martigny, Swiss Cycling…

Nourrissez-vous un sentiment de revanche, après la déception liée à la candidature avortée pour 2026?

Non, pas du tout. Il n’y a pas d’esprit de revanche, juste l’envie d’avancer et de construire. Quand on a perdu le Masters, on ne se console pas en remportant l’Open d’Australie. Les Mondiaux de cyclisme, un événement qui draine quelque 850 journalistes issus de 35 pays et près de 175 000 spectateurs, c’est un premier prix, pas un lot de consolation.

(Le Matin)