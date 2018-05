Signaleur devant un ilot central, dans les derniers kilomètres de la 4e et dernière étape du Tour du Yorkshire, Philipp Sullivan a eu la peur de sa vie dimanche.

Positionné sur un terre-plein central pour avertir le peloton de l'obstacle, il a échappé de justesse à une voiture de l'équipe Astana, qui fonçait droit sur lui! Le signaleur, qui a eu la mauvaise idée de baisser son drapeau jaune après le passage des coureurs, a tout juste eu le temps de se sauver, avant que le break ne roule sur le terre-plein et n'emporte le panneau de signalisation avec lui.

Le bénévole s'est dit secoué, mais il n'a pas été blessé. Il a même tenu à prendre des nouvelles du conducteur de la voiture Astana!

Dans un communiqué publié ce lundi matin sur son compte Twitter, l'équipe Astana s'est excusée pour cet incident. «Nous sommes profondément désolés de l'incident impliquant notre voiture d'équipe, est-il écrit. Le directeur sportif qui conduisait la voiture a contacté l'organisation (du Tour du Yorkshire) immédiatement après la course pour présenter ses excuses. Nous essayons aussi d'entrer en contact avec le commissaire. Nous sommes navrés et souhaitons que cela ne ce se reproduise plus jamais.»

We’re deeply sorry about the incident with our team car. The sport director that was driving the car contacted the race organizer directly after the race to send our apologies. We’re trying to get in touch with the marshal as well. We’re sorry and want this to never happen again.