La formation Groupama-FDJ poursuit sa razzia sur le Tour de Romandie. Au lendemain de la superbe victoire en solitaire de Stefan Küng à Morges, David Gaudu s’est adjugé vendredi la 3e étape courue autour de Romont (160 km). Le très prometteur Français de 22 ans, qui a devancé dans le final le Portugais Rui Costa et le maillot jaune slovène Primoz Roglic, fête ainsi son premier bouquet sur le World Tour.

Contrairement à ce qui s’était passé la veille, le peloton n’a cette fois-ci pas laissé la moindre chance aux échappés du jour. Six coureurs, parmi lesquels le Suisse Roland Thalmann, n’ont jamais réussi à creuser un écart supérieur à deux minutes. Ils ont été repris à quelque 18 kilomètres de l’arrivée. Le Belge Thomas De Gendt a certes tenté une ultime envolée à six bornes de la ligne, mais il n’y avait plus rien à faire pour fausser compagnie aux hommes forts de cette boucle romande.

Les cinq premiers du classement général (dans l’ordre, Roglic, Gaudu à 6 secondes, Costa à 8, l’Autrichien Felix Grossschartner à 19 et le Gallois Geraint Thomas à 20) se retrouveront samedi lors d’une étape reine (Lucens-Torgon), qui pourrait toutefois être amputée en fonction des conditions météorologiques.

(nxp)