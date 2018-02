Le Britannique Chris Froome assure rester concentré sur l'aspect sportif à l'heure de débuter sa saison à la Ruta del Sol, en Andalousie. «Il y a beaucoup de désinformation qui circule et beaucoup d'opinions de gens qui ne comprennent pas tout à la procédure», a dit le quadruple vainqueur du Tour de France. «Je crois fermement que quand tous les faits seront connus, les gens verront les choses de mon point de vue», a-t-il ajouté mercredi lors d'un point presse improvisé devant le bus de son équipe, au départ de la 1re étape de l'épreuve espagnole à Mijas, près de Malaga.

Malaise dans le peloton

Réglementairement, le leader de l'équipe Sky a le droit de courir dès lors que la substance incriminée dans son contrôle anormal, le salbutamol (anti-asthmatique), n'entraîne pas de suspension provisoire. Mais dans l'attente d'une décision de l'UCI dans ce dossier, le fait que Froome accroche un dossard a suscité un certain malaise dans le peloton.

About to head to Ruta del Sol.

I want to thank everyone for their support & patience over this difficult period. I am doing my utmost to ensure that things are resolved as speedily as possible.

Can’t wait to get this season started!! ??????????????????????? #64RdS pic.twitter.com/tcyNKUTOIj