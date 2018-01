Nul n'est censé ignorer la loi... Pas même des coureurs de la plus puissante équipe du WorldTour, interpellés en Australie pour non-respect du code de la route!

C'est la cocasse mésaventure vécue par quelques coureurs du team Sky en préparation pour le début de saison, au Tour Down Under. En train de s'entraîner dans les rues d'Adélaïde, les cyclistes de la controversée formation britannique se sont fait tirer les oreilles pour un paquet d'infractions, comme le rapporte le journal local Advertiser.

Les détails exacts de la verbalisation n'ont pas filtré, mais plusieurs sources ont compilé un passage à un feu rouge, la circulation à vélo sur des voies piétonnes et un remorquage par un véhicule motorisé.

La police d'Adélaïde a également surpris un coureur d'une autre équipe, Dimension Data, en train de s'accrocher à sa voiture d'équipe, sur la route ouverte à la circulation.

«Nous recevons de nombreuses plaintes sur le comportement des cyclistes», a expliqué le responsable local Anthony Fioravanti dans Advertiser. Depuis plusieurs années, les routes d'Adélaïde souffrent en effet du passage du Tour Down Under (du 16 au 21 janvier cette année) et des libertés prises par les cyclistes sans doute ravis de reprendre la saison. Mais un peu moins professionnels au moment de respecter le code de la route.

Adélaïde accueille chaque année le départ et l'arrivée du Tour Down Under, ce qui entraîne une forte augmentation du trafic cycliste avant même le début de la course. Car l'ensemble de l'épreuve se tient dans les environs de cette ville du sud australien. (nxp)