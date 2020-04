Du 22 au 26 avril, le Tour de Suisse a lancé une version en ligne de l’épreuve qui n’a pas pu être organisée «IRL» (dans la vraie vie), comme on dit. Et bien force est de constater que le manque de courses a poussé de nombreuses stars de la petite reine à aller s’y mesurer. Le plateau est même quasiment meilleur que d’habitude…

Dans le «peloton virtuel», on retrouvera des cadors tels que le champion du monde en titre Mads Pedersen, le champion olympique en titre (et vainqueur récent du Tour des Flandres virtuel) Greg van Avermaet, le dernier gagnant du Tour d’Espagne et du Tour de Romandie Primoz Roglic, mais aussi le chouchou des Français Julian Alaphilippe et même de Vincenzo Nibali, un des deux seuls coureurs encore en activité à avoir remporté les trois grands tours. L’équipe Ineos n’a pour sa part pas encore annoncé sa formation.

«D’habitude, je n’aime pas passer tant de temps sur mon home-trainer, mais ces jours, j’arrive à l’apprécier. Encore plus quand il y a compétition, a indiqué Pedersen. C’est sympa d’avoir trouvé un moyen de se mesurer aux autres dans ces périodes difficiles.» «C’est un nouveau type de courses, très différent de ce que j’ai connu auparavant, a ajouté Alaphilippe. Je sais que l’organisation sera au top et c’est appréciable de pouvoir courir ainsi pendant le confinement.»

Les Suisses seront également très nombreux à être de la fête. La sélection de Swiss Cycling y est pour beaucoup, mais d’autres aussi ont répondu à l’appel. On retrouvera donc au départ: Michael Albasini, Matteo Badilatti, Stefan Bissegger, Filippo Colombo, Silvan Dillier, Johan Jacobs, Mathias Frank, Robin Froidevaux, Claudio Imhof, Stefan Küng, Fabian Lienhard, Reto Hollenstein, Kilian Frankiny, Michael Schär, Sébastian Reichenbach, Michael Schär et Nino Schurter.

Les cinq «étapes» de cette «Digital Swiss 5» se courront du 22 au 26 avril prochains, sur la plateforme ROUVY Indoor Cycling. Chacune des 19 équipes en lice devra alors choisir quotidiennement trois athlètes et pourra changer son alignement chaque matin de compétition. Au programme, des parcours en peloton et un contre-la-montre individuel.