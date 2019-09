Elise Chabbey est une jeune femme ambitieuse. Elle découvrait les Championnats du monde de cyclisme? Elle visait d’emblée les sommets. Du coup, son 21e rang à Harrogate en Grande-Bretagne lui a laissé un petit goût amer. Interview.

Comment jugez-vous votre résultat brut?

Ce n’est pas ce que j’espérais… Mais Annemiek van Vleuten est partie tellement tôt (ndlr: à plus de 100 km de l’arrivée)! Personne ne l’a suivie. Après, on a toutes été bloquées derrière et les équipes ne roulaient pas. Ce n’étaient pas à nous les Suissesses (ndlr: qui n’étaient que deux au départ) de rouler, donc on ne pouvait rien faire. C’était un peu frustrant. Sur la fin de course, j’ai retrouvé les jambes que je n’avais pas au départ. Du coup, j’ai vraiment pris du plaisir sur les trois derniers tours de circuit. J’avais l’impression que j’arrivais à suivre les meilleures dans les bosses. Ensuite, moi qui ne suis vraiment pas une sprinteuse, je m’en sors assez bien.

Ça devait être une sacrée expérience pour une première mondiale…

Au fond, je reste un peu déçue, parce que je voulais au moins entrer dans le top 15 ou 20. Après, c’est la première fois que je participe et je pense que je peux être assez contente des jambes que j’avais. C’est plutôt bon pour l’avenir, car j’ai une grosse marge de progression. Je ne suis pas très «vieille» dans ce sport. Ça ne fait que deux ans que je fais du vélo et je pense que je progresse vite. Franchement, sur les derniers tours de circuits, le public nous a portées. Les gens étaient tout près et faisaient tellement de bruit… C’était assez magique.

Ça donne envie de s’impliquer encore plus?

Ah oui. Ça pousse dans ses derniers retranchements.