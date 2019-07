Caleb Ewan avait dû patienter jusqu’à la 12e étape à Toulouse pour «briser la glace» et lever enfin les bras sur le Tour. L’Australien de la Lotto-Soudal semble avoir pris goût à la victoire, puisque c’est encore lui qui a été le plus fort mardi à Nîmes. Le natif de Sydney en est ainsi, déjà, à six podiums sur ce Tour de France. Il a devancé dans la dernière ligne droite Elia Viviani, Dylan Groenewegen et Peter Sagan.

Trois favoris tremblent

Quelques patrons du classement général ont tremblé, mardi. Cela a été le cas de Geraint Thomas, Jakob Fuglsang et Nairo Quintana, notamment. Le premier est à nouveau tombé. Cette fois, le tenant du titre gallois est parti à la faute dans un virage à droite, peu après le départ. Le coureur Ineos s’est vite relevé, mais avec des éraflures sur le flanc gauche. Il s’agit de sa quatrième chute en 35 jours, depuis son abandon du Tour de Suisse. C'est la troisième déjà sur ce Tour.

Le Danois de l’équipe Astana, qui comptait parmi les outsiders de cette édition 2019, a été contraint de «mettre la flèche» à moins de 30 km de l’arrivée. Le vainqueur du Critérium du Dauphiné et de Liège-Bastogne-Liège cette saison est allé violemment au sol et n’a pas pu remonter sur son vélo. Il semblait souffrir d’une épaule. Quintana, lui, a encore perdu du temps dans une chute survenue à 5 km de Nîmes.

Coureurs échaudés...

Un peu nerveux tout au long de la journée, le peloton n'a pas pris le moindre risque avec les échappés du jour. Alexis Gougeard, Lukasz Wisniowski, Stéphane Rossetto, Paul Ourselin et Lars Bak ont compté au maximum deux minutes et 14 secondes de bonus. Heureusement pour les sprinters car ils n’ont été avalés que dans la banlieue de Nîmes, peu avant la flamme rouge, après une féroce résistance.

Ni le léger vent dans les derniers kilomètres de l'étape, ni les nombreux ronds-points de la fin de parcours n'ont remis en question l'inéluctable. L’équipe Jumbo-Visma a bien tenté un bluff à une cinquantaine de kilomètres du but, mais comme les coureurs très échaudés étaient bien placés, ça n’a été qu’un coup de bordure dans l’eau. Caleb Ewan ne s'est ensuite pas fait prier pour s'imposer sur la ligne.

Final pour Alaphilippe?

Mercredi, les sprinters devraient céder la place aux puncheurs, voire aux échappés, si les équipes de leaders offrent des bons de sortie pour se reposer un peu avant les «vraies» étapes dans les Alpes. Il n'y a certes que deux difficultés au programme de la journée entre le Pont du Gard et Gap, mais la dernière, classée en troisième catégorie et située à exactement 8,28 km de l'arrivée, devrait permettre d'écrémer pas mal le peloton. Le Col de la Sentinelle grimpe pendant 5,2 bornes à 5,4 % de moyenne.

Peter Sagan, comme Michael Matthews, qui a aussi chuté mardi, ou encore Sonny Colbrelli, sont sans doute capables de le passer avec les meilleurs. Mais qui sait si un cador ne va pas en profiter pour aller prendre ou reprendre du temps dans un endroit où on ne l'attend pas? Parce que ce genre de profils semble parfaitement taillé, aussi, pour un certain... Julian Alaphilippe.