Mercredi, vous avez fini 13e du contre-la-montre. Vous n'étiez pas content?

Non, vraiment pas. Je n'étais pas là pour faire ça, je m'attendais à être meilleur. Je n'ai pas trouvé un bon rythme, mais j'étais mieux sur la deuxième partie de la course, au niveau de la puissance. Finir 13e, ce n'est pas ça que je voulais. Mais c'est peut-être un mal pour un bien! L'année dernière, aux Mondiaux d'Innsbruck, j'avais chuté et pas eu un bon feeling sur le chrono, avant de m'imposer et de me sentir bien lors de la course en ligne... Ça m'est arrivé assez souvent de trimer contre la montre et d'être mieux ensuite.

Du coup dimanche, ce sera comment? La tactique est prête?

On n'en a pas encore vraiment discuté, mais je pense qu'on a une bonne équipe. On ne fait pas partie des grands favoris, c'est clair. Toutefois, si on roule intelligemment, on peut faire quelque chose dans le final avec plusieurs coureurs. Pour moi, arriver au bout sera déjà une petite victoire, même si j'ai vu sur Milan - San Remo (ndlr: la seule épreuve plus longue que le Mondial, cette année) que les 200 premiers kilomètres pouvaient être vraiment faciles. Ce week-end, ça dépendra pas mal de s'il pleut ou non et de si la course est durcie dès le départ ou seulement dans les 100 dernières bornes.

Vous avez regardé les juniors? Ça s'est vraiment joué par élimination...

Non! Mais je pense que ce sera un peu pareil pour nous. Tu peux tout à fait perdre la course dans les 200 premiers kilomètres, mais pas la gagner. Ensuite, j'imagine qu'un grand groupe va arriver sur le circuit final et que, là, ça va s'écrémer au fur et à mesure des tours.

On parlait d'expérience... Qu'est-ce que votre collaboration avec Fabian Cancellara vous apporte?

J'ai aussi parlé avec lui pour savoir si je devais courir en moins de 23 ans ou avec les grands... Il m'a conseillé de me concentrer sur moi-même et de courir avec les élites. Car ce jour va compter pour moi et on analysera tout ça après. Fabian m'a dit de bien me préparer et de donner tout ce que j'ai.

Il vous conseille au niveau sportif? Plus encore?

Il ne s'occupe juste pas des entraînements. Ça, c'est du ressort de mon équipe Sunweb. On discute forcément si j'ai des questions pour des points particuliers, mais sinon, le programme vient de ma formation. Par exemple, on débriefe quand même si le contre-la-montre n'est pas bon ou comme ça. Il m'a surtout dit de me concentrer désormais sur la course de dimanche...

Un conseiller qui a un tel palmarès, on a tendance à plus l'écouter que les autres entraîneurs?

Il était encore coureur il n'y a pas longtemps... Mais je le répète, l'entraînement pur est fait avec mon équipe. Fabian a eu des résultats incroyables et il m'insuffle beaucoup de confiance. Je dois bien l'écouter!

Et à quoi vous attendez-vous dimanche? De la pluie, déjà...

(Rires) J'ai l'impression, oui.

Et vous aimez ça?

Oui, pas mal... Mais en gros, pour moi, la météo, c'est égal. Je pense quand même que ce serait bien pour moi qu'il ne pleuve pas trop. Les 200 premiers kilomètres seront ainsi plus faciles, malgré les trois côtes qui nous attendent. Et puis s'il fait mauvais, il y aura énormément de stress dans le peloton et ça peut faire des dégâts. Comme je n'ai encore jamais vraiment fait de si longues distances, ce serait peut-être mieux pour moi... Mais je n'ai pas de problème particulier avec le mouillé.

Robin Carrel, Leeds