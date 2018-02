Le Britannique Chris Froome, qui a subi un contrôle antidopage anormal en septembre à la Vuelta mais n'a pour l'heure pas été sanctionné, va commencer sa saison en Espagne du 14 au 18 février.

Son équipe Sky a annoncé que le coureur de 32 ans avait été retenu pour disputer la Ruta del Sol, qu'il a remportée en 2015 lors de sa dernière participation.

Froome a passé le début d'année à s'entraîner en Afrique du Sud: «J'ai effectué un gros bloc d'entraînement en janvier», a-t-il dit. «C'était bien d'être sur le vélo et d'emmagasiner des kilomètres».

«Cela fait plusieurs années que je n'ai plus participé à la Ruta del Sol, c'est une course que j'ai apprécié courir et j'ai hâte d'être au départ».

Le 7 septembre, dans la dernière semaine de sa Vuelta victorieuse, Chris Froome a subi un contrôle antidopage qui a donné un résultat «anormal» en raison d'une concentration de salbutamol, un médicament utilisé contre l'asthme, deux fois supérieure au plafond autorisé.

L'Union cycliste internationale (UCI) a ouvert une procédure contre le Britannique, mais du fait de la nature de la substance, le quadruple vainqueur du Tour de France n'a pas été suspendu à titre provisoire.

Bardet incertain

Romain Bardet est contraint à une courte période d'indisponibilité à cause d'un accident domestique qui a nécessité la pose de points de suture à l'avant-bras gauche et d'une attelle «qu'il devrait garder pendant deux semaines», a annoncé son équipe AG2R La Mondiale.

L'Auvergnat, qui s'est blessé à Vence (Alpes-Maritimes) où il réside à l'occasion, souffre d'une plaie et d'une petite lésion musculaire.

«Ma blessure est plus gênante que grave et je vais continuer à m'entretenir avant de reprendre la compétition très vite. C'est rageant mais c'est juste un coup d'arrêt», a réagi Bardet, sur le podium des deux derniers Tours de France (2e en 2016, 3e en 2017).

Le natif de Brioude (Haute-Loire) est très incertain pour la Ruta del Sol, qui devait être sa première course par étapes de la saison.

(ats/nxp)