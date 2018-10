La Sky avait prêté à son fournisseur de vélos Piranello pour qu'il expose les trophées des trois grands tours remportés par Thomas (Tour de France) et son coéquipier et compatriote Christopher Froome (Tour d'Espagne et Tour d'Italie) entre septembre 2017 et juillet 2018.

«Il est extrêmement désolant que ce soit arrivé, a déclaré Thomas. Il va sans dire que le trophée n'a qu'une valeur limitée pour celui qui l'a pris, mais il en a une grande pour moi et pour l'équipe. Pourvu que celui qui l'a pris aura la bonté de le rendre. Un trophée c'est important, mais évidemment, ce qui compte le plus ce sont les magnifiques souvenirs de cet incroyable été, et ça, personne ne pourra jamais nous les prendre», a-t-il ajouté.

Le vol, selon Sky, s'est produit à la fin du salon alors que le trophée avait déjà été remballé. La police a été saisie et enquête, a précisé l'équipe. «Nous sommes bien sûr désolés, a commenté le directeur exécutif de Piranello pour la Grande-Bretagne Richard Hemington. Nous prenons l'entière responsabilité et avons présenté nos excuses à Geraint.» (AFPnxp)