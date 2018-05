Le quadruple vainqueur du Tour de France, dont la présence sur le Giro est contestée en raison d'un contrôle antidopage anormal lors de la Vuelta qu'il a remportée en septembre, souffre de coupures et égratignures diverses sur le côté droit, ainsi que le montrent les images alors que son maillot a également été déchiré.

Il a toutefois pu remonter en selle pour regagner le bus de son équipe et y être soigné. Sky a ensuite assuré que les blessures de son leader ne présentaient aucun caractère de gravité mais il s'agit néanmoins d'un coup dur pour le coureur qui tente de devenir le 3e dans l'histoire à détenir la même année les trois grands tours.

Froome crashes in Giro d'Italia time trial recon - Update



Team Sky told Cyclingnews that Froome is fine, and that there is no significant damage or cause for concern #Giro101 https://t.co/kLFa6LHAvs pic.twitter.com/OnQ5UxIn6N