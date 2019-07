«La direction de l’équipe IAM Excelsior a appris, avec regret, le retrait de son sponsor principal», a informé mercredi l’équipe du circuit Continental par voie de communiqué. Un coup dur pour cette formation créée voici bientôt deux saisons et qui disputait sa première dans la troisième division mondiale. «Sans l'apport d'IAM, il nous sera difficile de poursuivre l'aventure, regrette Alexandre Debons, l’un des patrons de l’équipe. Nous allons étudier toutes les pistes possibles pour donner un avenir à notre structure, pont entre le monde amateur et le monde professionnel, mais nous avons d'ores et déjà averti nos coureurs que nous leur recommandions d'envoyer leurs dossiers à d'autres équipes.»

Lancée au début de la saison 2018, l'équipe IAM Excelsior a notamment permis à Gino Mäder de se mettre en évidence et de décrocher un contrat World Tour et à Simon Pellaud de relancer sa carrière avec un contrat professionnel pour la saison prochaine au sein de l'équipe Giocattoli Androni-Sidermec. Au-delà de ces deux coureurs, l'équipe du VC Excelsior a permis à de nombreux jeunes espoirs de se mettre en évidence sur de belles courses du calendrier international.

«Malgré cette mauvaise nouvelle, nous n’abandonnons pas l’idée de continuer à avoir cette structure d’envergure pour la relève», a indiqué Julien Monod, président du VC Excelsior. Le club espère trouver une manne d’un demi-million de francs pour continuer à couvrir le budget de cette partie de ses activités.