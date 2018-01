Le 4 janvier de l'année dernière, il avait épaté toute la France en parcourant, devant les caméras de BFM, la distance de 22,547 kilomètres en soixante minutes, au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, battant ainsi le record de l'heure des plus de 105 ans.

Un peu plus d'un an après avoir soulevé l'enthousiasme, Robert Marchand est contraint de prendre sa retraite sportive. C'est un de ses voisins et amis, qui lui rend visite presque tous les jours, qui a confirmé une information du journal La Marne. «Ses toubibs ne veulent plus qu'il fasse de gros efforts», a expliqué Christian Bouchard.

Né le 26 novembre 1911 à Amiens - il a donc plus de 106 ans -, Robert Marchand se voit donc contraint de ranger son vélo et ne pourra pas partir à l'assaut de nouveaux records. «De toute façon, il a déjà tout», rigole son ami.

«Qu'il pédale pour le plaisir!»

Robert Marchand a successivement établi le record de l'heure des plus de 100 ans et des plus de 105 ans, catégories créées pour lui et qui ne lui connaissent aucun rival. En août dernier, il avait encore décroché - sans adversaire... - le titre de champion du monde de cyclisme sur route des plus de 105 ans.

«Envisager un autre record l'amènerait à subir beaucoup de pression, beaucoup de contraintes», souligne Alain Gautheron, le président des Cyclos mytriens, club de Mitry-Mory (Seine-et-Marne) dont Robert Marchand est le plus célèbre licencié.

«S'il pédale, il faut qu'il le fasse en détente, pour le pur plaisir. C'est plus raisonnable», ajoute le président du club cycliste. Ses proches ajoutent que le «super-centenaire» pratique toujours le vélo d'appartement dans son modeste studio de banlieue parisienne.

