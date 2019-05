Décidément, il nous plaît bien ce Bohli. Mardi, le jeune Suisse est passé une nouvelle fois à un cheveu de la victoire dans le prologue du Tour de Romandie. Malheureusement pour lui, il a terminé à 7 dixièmes du vainqueur final Jan Tratnik. Le St-Gallois a une bonne excuse à faire valoir: il a été victime d'une lâche tentative d'agression de la part d'un... pigeon!

Mercredi matin, à Neuchâtel, le coureur de l'équipe UAE Emirates en avait encore gros, mais prenait quand même la situation à la rigolade. «En fait, l'oiseau était directement sur la ligne que j'avais prévue pour mon virage. Du coup, j'ai dû adapter ma courbe pour pouvoir rentrer le plus vite possible dans la principale difficulté du parcours. Mais c'est dommage, parce que j'ai eu peur quand il s'est envolé! Il a failli m'arriver en plein dans le visage.»

«Je voulais tourner plus serré, mais il ne bougeait pas. Après, il s'est envolé et, honnêtement, je me suis vu tomber. Du coup, j'ai perdu du temps et quand je pense que j'ai perdu ce prologue pour 7o centièmes... C'est un peu rageant, j'étais si proche de gagner chez moi, en Suisse, sur le Tour de Romandie. Vraiment, c'est dommage.» Espérons que les mouettes de Genève, pour le contre-la-montre de dimanche, le laisseront en paix. (nxp)