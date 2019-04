S'il n'échappe pas au poncif «étape après étape», le coureur de la Bahrain-Merida n'en reste pas moins ambitieux pour le suite de la boucle romande. Il souhaite conserver son maillot jaune et aider son sprinter maison à gagner son étape. Il lorgne également sur le chrono de dimanche à Genève. Interview d'une homme heureux.

Vous avez devancé votre compatriote Primoz Roglic de quelques centièmes, il vous a félicité?

Oui, j'ai parlé avec lui dans la zone technique, juste après l'arrivée. Il était heureux que j'aie gagné! Ce prologue était très technique, il y avait deux courtes montées qu'on abordait sans élan. Il fallait relancer à chaque fois au pied. Après le reconnaissance, je me suis dit que ma ligne d'arrivée à moi, c'était en-haut de la deuxième bosse. Ensuite, la descente et le plat, j'allais gérer. Je me suis concentré au maximum là-dessus et voilà.

C'est quand même une surprise de vous retrouver là...

J'ai beaucoup couru cette saison... Le courses en Belgique, les Ardennaises, avant de finir par l'Amstel. J'ai terminé tout ça très fatigué. Après, je me suis dit que ce prologue et le contre-la-montre de dimanche à Genève me convenaient bien. Donc je me suis bien reposé et concentré à fond là-dessus. J'étais très motivé, parce que je savais que j'avais là une opportunité rare.

Donc le chrono final est dans un coin de votre tête?

Oui, j'y pense déjà! J'y ferai de mon mieux, mais là, il faut que je prenne chaque jour comme il vient... J'aimerais bien le garder le plus longtemps possible, mais on a aussi Sonny Colbrelli qui peut jouer quelques étapes au sprint et je vais essayer de l'aider aussi bien que je peux. On verra étape après étape...

Vous êtes-vous surpris vous-même? C'est quand même la plus belle de votre carrière.

Je mentirais si je vous disais que je ne l'étais pas. Si on me l'avait demandé hier... Non! Je savais que j'étais capable de réussir un bon résultat, par contre. Moi, j'aime ce genre de prologues et je me suis donné à fond. Du coup, forcément, c'est mon plus beau succès parce que c'est le World Tour et que je n'avais jamais réussi à m'y imposer.

Sur le tracé, vous sentiez que vous étiez aussi rapide?

Non, honnêtement, je ne me suis pas dit «là, je suis plus fort que jamais». Mais l'année dernière et celle d'avant, j'avais déjà obtenu de bons résultats. Ensuite, avec l'aide de mon équipe, j'ai pas mal progressé. Elle a vraiment fait tout pour que je me concentre sur l'effort chronométré et ça m'a été d'une grande aide aujourd'hui. Cette saison, j'étais un peu frustré, parce que je n'avais participé qu'à deux contre-la-montre individuels. J'avais eu droit aussi à deux chronos par équipes... Donc j'attendais impatiemment cette opportunité en solitaire. (nxp)