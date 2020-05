Le Thurgovien Michael Albasini avait prévu de tirer sa révérence lors du Tour de Suisse, après seize années passées dans le peloton professionnel. Mais le coronavirus est passé par là et «Michi», ne supportant pas l'idée d'être privé de dessert, a choisi de rempiler pour quelques mois. Il s'en explique.

Michael Albasini, est-ce si compliqué d’arrêter le vélo?

Non, absolument pas, ce n’est pas difficile en soi. Mais j’avais le sentiment que les choses se terminaient de façon si bête. Je devais faire mes adieux sur le Tour de Suisse, la fête était prévue et voilà que tout d’un coup, avec ce virus, tout cela s’est effacé. Je ne voulais pas m’arrêter comme ça, je voulais mettre un terme à ma carrière avec un numéro dans le dos. C’est la raison pour laquelle je suis très heureux d’avoir trouvé une entente pour quelques mois supplémentaires avec mon équipe, Mitchelton-Scott.

Quel serait votre programme idéal pour ce tour d'adieu, en termes de courses à disputer?

En ce moment, c’est plutôt difficile de tabler sur un programme idéal. Mais j’aimerais beaucoup courir encore une fois la Flèche wallonne, Liège-Bastogne-Liège et l’Amstel Gold Race, des courses que j’ai toujours particulièrement aimées. Ce serait une conclusion optimale à ma carrière.

On ne vous reverra donc pas sur le Tour de Romandie, où vous avez remporté sept victoires d’étape?

Malheureusement pas, c’est trop loin. C’est dommage, mais c’est ainsi. Pour combler cette déception de ne pas prendre congé du public helvétique comme je l'aurais aimé, nous avons décidé, avec ma famille et des amis, de suivre le parcours du Tour de Suisse à vélo, du 7 au 14 juin. Nous irons moins vite et cela devrait faire moins mal que prévu, enfin j’espère!

A propos de souffrance, comment aborderez-vous vos dernières courses: pour le symbole ou dans un esprit de compétition jusqu’au bout?

Vous savez, je ne suis pas trop du genre à m’attacher aux symboles. Je peux tout à fait vivre avec l’idée de ne pas gagner une course, mais pas avec celle de ne pas donner le maximum. Donc oui, je me battrai jusqu’au bout, avec mes moyens, afin de décrocher les meilleurs résultats possibles.

La retraite, cela vous fait peur ou envie?

Il y a toujours un peu des deux. D’un côté, je me réjouis évidemment de prendre un nouveau départ. Mais d’un autre côté, tout sera complètement différent. C’est toujours un peu anxiogène de ne pas savoir où l’on va, ce que l’on va trouver. Mais entre la peur ou le plaisir de m’arrêter, c’est quand même le plaisir qui l’emporte.

Savez-vous de quoi l’avenir sera fait?

Non, pas concrètement. Je souhaite me laisser du temps avant de me déterminer.

Propos recueillis par Simon Meier