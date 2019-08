La toute fraîche championne d’Europe de Brno ne l’était plus tout à fait assez pour les Championnat du monde de Mont Saint-Anne au Canada. Jolanda Neff avait pourtant réussi un départ idéal et était parfaitement calée dans la roue de Rebecca McConnell. Il restait trois des six tours du circuit québécois à effectuer et c’était le début de la fin des espoirs suisses.

Car c’est à cet instant que l’Australienne a décidé de démarrer et que Pauline Ferrand-Prévot, alors distancée de près de 30 secondes, a accéléré. Brutalement. La Française a avalé toutes ses concurrentes, pour finir par l’emporter largement. Elle a ainsi fêté son deuxième titre mondial de la spécialité après 2015 à Vannord en Andorre. La coureuse née à Reims (27 ans) avait aussi été couronnée au niveau planétaire sur route en 2014 et en cyclo-cross l’année suivante! Rien que ça.

Malgré ses difficultés de la mi-course, Jolanda Neff n’a pas tout perdu au Canada, loin de là. Au terme d’une fin de course courageuse, elle a réussi à doubler l’Australienne Rebecca McConnell et à revenir à une quarantaine de secondes de la gagnante. Plus loin, il a fallu redescendre à la 10e place de Linda Indergand pour trouver la deuxième Suissesse de l'épreuve.

Cette deuxième place est donc synonyme de médaille d’argent et de sixième breloque pour la délégation helvétique, après l’or par équipe, en juniors filles avec Jacqueline Schneebeli, avec les 2e et 3e places de Filippo Colombo et Vital Albin chez les M23 masculins plus tôt dans la semaine, ainsi que le titre mondial remporté plus tôt samedi par Sina Frei, chez les filles M23.