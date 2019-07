Craquera, craquera pas? La question est sur toutes les lèvres. Julian Alaphilippe, qui passera jeudi son quatorzième jour en jaune sur ce Tour de France, n’est plus un leader surprise. Alors que le triptyque alpin commence jeudi avec une redoutable étape entre Embrun et Valloire (208 bornes via l’Izoard et le Galibier), le Français de la formation Deceuninck-Quick Step est devenu l’homme à abattre – ou tout du moins à décramponner.

Brillant dans le Tourmalet samedi passé, où il n’avait été devancé que par son compatriote Thibaut Pinot, Julian Alaphilippe avait flanché le lendemain lors de l’ultime étape pyrénéenne. Mais il conserve plus d’une minute et demie sur ses principaux rivaux Geraint Thomas (à 1’35), Steven Kruijswijk (1’47), Pinot (1’50) et Egan Bernal (2’02). Suffisant pour aller au bout du rêve? «Je ne sais pas s’il craquera, il est très fort», a botté en touche le Colombien de chez Ineos.

«La peur n'évite pas le danger»

L’intéressé, lui, promène sa joie de vivre de jour en jour. Mercredi, à l’arrivée à Gap, il a dégainé une moue clownesque en feignant de découvrir le profil des trois étapes à venir. «Physiquement, j’en ai plein les pattes, comme tout le monde, a-t-il souri avant de redevenir sérieux. Mais dans la tête, je me sens plus fort que jamais, prêt à tout donner pour défendre ce maillot que je n’aurais jamais imaginé porter. En fait, j’ai hâte d’y être, parce que la peur n’évite pas le danger. Je suis prêt à prendre des coups.»

Julian Alaphilippe, devenu l’idole de l’Hexagone au coude-à-coude avec Thibaut Pinot, n’est – n’était? – a priori pas taillé pour des chevauchées aussi longues et pentues que celles qui se présentent, avec deux arrivées au sommet vendredi et samedi. Et ses coéquipiers non plus: «Tout le monde sait que, même si mon équipe est solide, elle n’est pas capable de m’accompagner dans la montagne, dit le puncheur de 27 ans. A mon avis, Ineos et les autres auront tout intérêt à faire exploser la course. Quant à moi, je n’ai pas grand-chose à faire d’autre que donner le maximum, histoire de ne pas avoir de regret, quoi qu’il advienne.» Craquera, craquera pas?