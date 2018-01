Lance Armstrong est de retour sur une course cycliste. On a appris aujourd'hui que l’ancien coureur américain, déchu de ses sept victoires sur le Tour de France pour dopage, allait être l’invité d’honneur du Tour des Flandres ce printemps. Armstrong y donnera une conférence à la veille du départ avant de suivre la course «aux premières loges», selon Wouter Vandenhaute, l’organisateur de la classique.

Notre spécialiste vélo Julien Caloz est allé demander au patron du Tour de Romandie, Richard Chassot, ce qu'il pensait de cette invitation et, du coup, s'il y avait des chances de retrouver l'Américain quelques semaines plus tard en marge de la course qu'il dirige. Vous allez voir, sa réponse est extrêmement claire!

ET AUSSI...

STEVEN SPIELBERG, L'INTERVIEW

Le réalisateur de «E.T.» et de «La liste Schindler» est de retour avec «Pentagon Papers». À travers ce film, le cinéaste veut rappeler l’importance des médias. Notre correspondant à Hollywood, Henry Arnaud, a eu le privilège de le rencontrer.

VALÉRIE BOVAR, DERNIÈRE PRÉVISION

On ne verra plus le sourire radieux de Valérie Bovard présentant la météo sur la RTS. Après vingt trois ans debout devant la carte de la Suisse, elle souhaite se consacrer uniquement au métier de scripte. Portrait par Laurent Flückiger.

LE TUEUR QUI SE PRENAIT POUR DIEU

Ange de la mort, infirmier tueur, le Belge Ivo Poppe est suspecté de plus de cinquante assassinats, dont celui de sa mère. Il dit avoir agi «par compassion». Récit édifiant par Renaud Michiels. (Le Matin)