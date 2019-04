On le sait depuis plusieurs semaines, la formation Sky de Chris Froome s’appellera Ineos à compter du 1er mai prochain. La date n’a pas été choisie au hasard : le 2 mai s’élance en effet le Tour de Yorkshire. Or les tous frais patrons britanniques de l’équipe cycliste comptent beaucoup sur cette prestigieuse course anglaise pour étrenner leur nouveau maillot à domicile.

Le problème, c’est que le 1er mai tombe pile pendant le Tour de Romandie, ce qu’Ineos semble avoir un peu oublié. Que vont faire ses dirigeants? Une chose est certaine : ils ne pourront pas changer le nom de l’équipe en pleine course. Selon nos informations, l’Union cycliste internationale (UCI) a refusé cette possibilité pour des raisons principalement logistiques (il faudrait alors changer les noms sur les voitures, le bus de l’équipe, les feuilles de résultats et de classements etc.).

Un nouveau maillot à Neuchâtel?

Ineos ne pourra pas rester en Sky durant toute la boucle romande non plus, puisque le règlement de l’Union internationale stipule qu’une même équipe ne peut pas être sur deux courses différentes avec deux appellations différentes.

La possibilité la plus probable, à ce stade, est de voir l’équipe Ineos donner ses premiers coups de pédales au départ du Tour de Romandie, le mardi 30 avril à Neuchâtel. Elle s’élancerait alors avec un maillot provisoire (qui deviendrait dès lors collector) avant d’étrenner sa tunique officielle dans le Yorkshire.

Le patron de la boucle romande, Richard Chassot, observe tout ceci de près, évidemment, avec un regard plus amusé («cette situation est inédite») qu’inquiet. «Je ne suis pas du tout affolé. J’attends juste de savoir ce que je devrais mettre sur le maillot jaune de leader si un des coureurs d’Ineos/Sky est en tête du général.» La situation devrait s’éclaircir d’ici au 17 avril, date de la conférence de presse du TdR.

