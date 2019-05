Samedi, la boucle romande ne pourra pas passer par le Jaun, ni Les Mosses, comme initialement prévu par les organisateurs. L'arrivée à Torgon est heureusement possible et les leaders du classement général s'y expliqueront finalement sur une vraie course de côte.

«On devrait tout de même avoir une belle étape sans trop de soucis, a réagi Richard Chassot, le directeur de l'épreuve. En montagne, ça aurait été galère et il faudra redescendre assez vite de Torgon...» Selon Météo Suisse, la température ressentie par les coureurs au passage du Col des Mosses aurait été de - 4 degrés.

En lieu et place d'un départ prévu vers midi et demi, le peloton partira de Lucens à 14h35. Il ne pourra donc pas gravir les cinq cols au programme et devra se «contenter» de la montée vers Prévonloup (3e cat./5,1 km à 4,9% de moyenne). Son franchissement est prévu vers 15h17, selon l'horaire moyen, avant de descendre en direction du Chablais via Romont, 5 minutes plus tard, Châtel St-Denis (16h05), Montreux (16h20), puis Aigle (16h42).

Primoz Roglic devra ensuite défendre son maillot jaune sur la montée sèche de Torgon (1re cat./10,5 km à 6,8%) qui devrait tout de même permettre aux athlètes de se battre pour la victoire d'étape et le maillot jaune. Au final, plutôt que les 176 kilomètres de long et les 3456 mètres de dénivelé positif au programme, cette 4e levée ne sera plus que de 107,8 kilomètres de distance et 2133 mètres de grimpette, avec arrivée prévue vers 17h15. (nxp)