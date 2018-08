Triste nouvelle à quelques heures du début du Tour d'Espagne. Javier Otxoa est décédé vendredi à Alhaurin de la Torre, près de Malaga, là d'où les participants à la Vuelta vont se lancer samedi soir lors d'un contre-la-montre individuel. Le coureur basque, qui aurait eu 44 ans le 30 août, s'est éteint des suites d'une longue maladie, relate plusieurs médias espagnols.

Javier Otxoa s'était révélé en remportant sa toute première victoire chez les pros en 2000, lors d'une étape du Tour de France qui était arrivée sous une pluie battante à Hautacam. L'ex-coureur de l'équipe Kelme s'était imposé après un numéro de soliste exceptionnel - échappé seul pendant plus de 150 kilomètres - au nez et à la barbe d'un certain Lance Armstrong, qui n'avait pas réussi à revenir sur ses talons. «Une performance qualifiée à l'époque de monumentale» par la légende Miguel Indurain, rappelle L'Equipe.

Il fut également médaillé d'or et d'argent aux Jeux paralympiques d'Athènes en 2004 et de Pékin en 2008.

Mais quelques mois plus tard, son destin basculait. Durant un entraînement, une voiture le renversait alors qu'il pédalait avec son frère jumeau Ricardo. Ce dernier était tué sur le coup tandis que Javier Otxoa était plongé dans le coma pendant plusieurs semaines. A 26 ans, et malgré ses graves séquelles, il s'accrocha à sa passion pour remporter quatre médailles lors des Jeux paralympiques de 2004 et 2008.

