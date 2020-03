Le cyclisme n'échappe pas aux conséquences désastreuses de la pandémie. Comme nous l'évoquions mercredi sur ce même site, seul le Tour de France – dont la solution du huis clos a été évoquée – résiste encore aux annulations en cascade déjà officialisées.

Cette perspective maussade n'empêche pas les coureurs en confinement de réfléchir. Elle est même a contrario propice à quelques idées novatrices. Comme celle lancée sur Twitter par Matteo Trentin, un des bons sprinters du peloton.

Le coup du 3 x 7

Le coureur italien de l'équipe CCC a proposé de «rationaliser» les grands Tours en les réunissant à travers une vaste épreuve de trois semaines sur les routes des trois pays concernés. Génial, non? «Pourquoi ne pas organiser un seul Grand Tour cette année?, a-t-il tweeté. Départ à Rome, passage par Madrid, arrivée à Paris. Tous les meilleurs au départ et un super moyen de réunir tout le monde avec une course de vélo après cette horrible période!»

Why not organize only one GT this year? Start in Rome , passing through Madrid , finish in Paris. All the best on the start and a great way to reunite all the people with a bike race after this horrible time! #3GTn1 — Matteo Trentin (@MATTEOTRENTIN) March 24, 2020

Avant de développer son idée dans un deuxième post: «Pour être plus clair. Longueur de course normale. 21 étapes, 7 en France, 7 en Italie, 7 en Espagne, 2 repos. Et le plus important: c’est un événement unique. Pour redémarrer tous ensemble. Retour aux affaires normales en 2021.»

To be more clear. Normal race leght. 21 stages , 7 ????????7????????7???????? , 2 rest. And most important : is one shot event. To restart all together. 2021 back on normal businnes. — Matteo Trentin (@MATTEOTRENTIN) March 24, 2020

