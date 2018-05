C'est un exploit d'un autre genre, bien loin des victoires de Chris Froome et des autres: l'Australien Adam Hansen a bouclé dimanche à Rome son vingtième Grand Tour consécutif.

La série a démarré à la Vuelta 2011. Au fil des années, le coureur de la formation Lotto-Soudal s'était pris au jeu et, comme il a su résister à tout abandon ou autre coup du sort, l'enjeu était devenu à la fois sportif et publicitaire.

Plus rouleur que grimpeur, Adam Hansen endosse surtout le statut d'équipier au sein de sa formation. Âgé de 37 ans, il n'a lui-même gagné «que» deux étapes lors de cette improbable série (sur le Giro 2013 et la Vuelta 2014). Car vingt éditions signifient plus de 400 étapes au total!

Seulement voilà, il va s'arrêter à ce cap. L'Australien, également connu pour ses posts plein d'humour sur les réseaux sociaux, ne participera pas au prochain Tour de France. Et pour les suiveurs qui s'étaient pris au jeu, ce sera un petit pincement au cœur de ne plus voir son nom sur la liste de départ.

L'hommage du Giro dimanche à Rome:

Super big thanks for @giroditalia organiser for appreciating my 20 GTs in a row and giving me a gift on the Podium today! Many thanks! What a long journey!!! @lapedalecc (photo) pic.twitter.com/VNsge2RwN4 — Adam Hansen (@HansenAdam) 27 mai 2018

L'homme est connu pour ses facéties, ici lors du dernier Giro:

More Hansen goodness (@giroditalia 2017 via @McbeardBeardy). Surely pink wig defeats máscaras luchadores? ???? pic.twitter.com/I6ILtJCRim — DZ_AU (@DZ_AU) 21 mai 2018

En roue libre dans le Zoncolan:

Happy face of @HansenAdam in Monte Zoncolan. pic.twitter.com/sNLVRaVDLi — Kei Tsuji / ?? (@keitsuji) 19 mai 2018

Ou encore ses chaussures loufoques:

Today's choice of @Hanseeno shoes :D but these aren't special compared to my @Ridley_Bikes I will be riding today. #NewBike which is super cool! pic.twitter.com/4Ucw3wjEiF — Adam Hansen (@HansenAdam) 11 mai 2018

Today's choice of shoes for @giroditalia My @Hanseeno shoes with a touch of pink! pic.twitter.com/yXk74yH4y9 — Adam Hansen (@HansenAdam) 4 mai 2018

(nxp)