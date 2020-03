Il est venu, il a vu et... il a perdu! Huit mois après sa terrible chute sur les routes du Critérium du Dauphiné, Christopher Froome a renoué cette semaine avec la compétition à l'occasion du Tour des Emirats arabes unis, épreuve estampillée UCI World Tour et dont les deux dernières étapes ont été annulées à cause de l'épidémie de coronavirus. Mais ça ne s'est pas vraiment bien passé pour le Britannique, qui a relativisé en affirmant s'estimer «heureux d'être encore en vie».

Dans la péninsule arabique, le quadruple vainqueur du Tour de France s'est fait lâcher dans chaque ascension, accumulant plus d'une quinzaine de minutes de retard sur les dominateurs du classement général. Mais cette galère était pour ainsi dire «programmée».

«Mon job était fait avant le début de l’ascension, a-t-il expliqué en conférence de presse. Je suis juste là pour lancer ma saison et reprendre la compétition. (…) Je ne vais pas revenir à mon meilleur niveau après quelques jours de course; ça va me prendre des mois pour devenir plus fort. Compte tenu d’où je viens, je suis vraiment content de la façon dont je sens mes jambes et mon corps.»

Sérieuse concurrence interne

Après les Emirats, Chris Froome s'astreindra ensuite à des séances intensives d'entraînement en Afrique du Sud. Il est également inscrit au Tour de Catalogne (du 23 au 29 mars). Mais, déjà, son regard est rivé sur son échéance de l'année: la Grande Boucle. «Le seul rendez-vous que je me suis fixé est le Tour de France, insistait-il en janvier dans une vidéo publiée par son équipe Ineos. D’ici là, chaque semaine, je vais continuer à travailler, à essayer de tirer le meilleur parti de chaque camp, de chaque course, jusqu’en juillet. Et j’espère que quand viendra le moment d’être sur la ligne de départ à Nice, je serai prêt à partir.»

Reste que Froome devra convaincre ses employeurs d'ici la grand-messe de juillet. Car Ineos a plus d'une corde à son arc. En 2019, le forfait - et pour cause - du Kenyan blanc n’avait pas empêché la formation britannique de remporter un nouveau Tour de France grâce à Egan Bernal. Le Colombien, le Gallois Geraint Thomas (vainqueur du Tour 2018) et le p'tit dernier, l'Equatorien Richard Carapaz (vainqueur du Giro 2019), brigueront eux aussi - et en toute légitimité - une place de leader.

Blaise Craviolini