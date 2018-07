L'histoire mouvementée de Lawson Craddock (26 ans) va marquer cette édition 2018 du Tour de France. Le jeune américain de l'équipe EF Education First voit son courage et son abnégation récompensés par de nombreux dons depuis plusieurs jours.

Retour au dimanche 8 juillet. Alors que les coureurs disputent la deuxième étape du Tour, Craddock chute violemment sur le bitume. Le diagnostic lui laisse peu d'espoir: une fracture à l'omoplate gauche et une arcade ouverte.

This is just crazy... closing in on $40,000 for the @AlkekVelodrome. Another day done @LeTour for me means another $100. Thank you to everyone for contributing! You are changing lives. https://t.co/oRUzsNB3ao pic.twitter.com/iEZK9y7MOt — Lawson Craddock (@lawsoncraddock) 11 juillet 2018

Mais il n'abandonne pas. Et décide même de reverser 100 dollars à la Greater Houston Cycling Foundation - qui lui a permis de se former au cyclisme - à chaque étape terminée. Avec l'idée de dépasser ses limites et la douleur pour la bonne cause. Dernier du classement, il a actuellement plus de 57 minutes de retard sur le leader Greg Van Avermaet.

Lawson Craddock lance aussi un appel au don sur la plateforme de financement participatif «gofundme». Touchés par l'aventure du cycliste américain, de nombreuses personnes répondent positivement à l'initiative.

En quelques jours,Plus de 60'000 dollars sont ainsi récoltés. Une somme trois fois plus importante par rapport à l'objectif initial de 21'000 dollars. Comme l'explique Craddock, cet argent servira principalement à réparer le vélodrome d'Alkek endommagé par l'ouragan Harvey en 2017.

