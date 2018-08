No 1 mondiale, championne du monde et d’Europe, vainqueur de sa troisième victoire au général de la Coupe du monde hier à La Bresse (Fra), la Saint-Galloise va débarquer en favorite aux Mondiaux de Lenzerheide (du 5 au 9 septembre). Pas de quoi mettre sous pression la jeune femme, dont le rire tapisse l’entretien.

Quand on vous a vu survoler la course des Européens de Glasgow, on s’est demandé si vous frôliez l’état de grâce. Alors?

Ah mais j’ai pris beaucoup de plaisir! C’est toujours le cas quand je roule à vélo. Sur ce parcours particulièrement, il y avait beaucoup de sauts et de virages. C’était hyperfun. J’ai vécu la course parfaite, car j’ai pris toutes les lignes comme je le voulais.

Quand on domine à ce point, n’y a-t-il pas un risque de se déconcentrer?

Ce n’est jamais mon but d’être concentrée. Je veux juste être relax. Bien sûr que je sais ce que je dois faire, mais le mieux c’est d’être tranquille dans ma tête. C’est vraiment un jeu pour moi. J’ai plus de plaisir à rouler de cette manière, en étant légère sur le vélo. Je trouve mes trajectoires plus facilement en descente et je me sens plus aérienne dans les bosses.

Diriez-vous que vous êtes une artiste qui danse sur son VTT?

(Rires.) On peut dire ça. D’autant que mon vélo actuel est tout-suspendu. Il est si léger que j’ai l’impression de danser dans les courbes. Il ne manque que la musique!

Sur les réseaux sociaux, vous écrivez que vous vivez au «paradis», dans votre propre monde. Comment le décririez-vous?

Un monde de jeu. Il y a le vélo, mais j’aime aussi jouer avec les mots. S’amuser, c’est l’essence de la vie. Prendre du bon temps, quel que soit ce que l’on fait. La vie devient plus simple et plus jolie quand tu joues.

Mais il y a bien des jours où ça ne va pas?

Croyez-moi, quand je ne vais pas bien, je ne suis pas souriante. C’est quelque chose qui vient du cœur. Quand je souris, c’est parce que je suis heureuse. Et là c’est le cas.

Vous avez étudié durant deux ans avant de prendre une pause ce printemps. Pourquoi?

M’inscrire à l’uni, c’était mon choix. Mes parents ne m’ont pas forcée, au contraire, ils m’ont demandé si j’étais sûre de moi. Je crois toujours que c’était la solution parfaite à ce moment-là et je reprendrai mes études plus tard. Mais c’est aussi génial de pouvoir vivre à fond la vie de cycliste.

Vous parcourez toujours vos livres d’uni, ou vous les avez remplacés?

À vrai dire, là je lis plutôt Ken Follett. La dernière fois, j’ai acheté son livre à l’aéroport. C’est surtout dans les avions que je trouve le temps. J’aime bien ses histoires qui sont basées sur des événements réels.

Votre parcours à vous est un succès. Avez-vous l’ambition d’être un modèle?

Être un exemple pour quelqu’un ou d’autres sportifs, c’est un rêve. Mais ce sont de grands mots. Je ne voudrais jamais présumer que c’est le cas. Je veux juste montrer que si tu travailles pour quelque chose, si tu as un rêve, tu peux l’atteindre. Il y a beaucoup de filles qui m’écrivent, et je me retrouve en elles. Car j’étais aussi une petite fille qui adulait les sportifs.

Des champions de VTT?

Pas forcément. Je suis d’ailleurs toujours en contact avec des sportifs de tous les horizons. En Suisse, on se connaît tous un petit peu. Je pense à Alex Wilson, qui vient de décrocher une médaille à Berlin, ou à Steven Zuber, avec lesquels j’ai fait l’armée.

Gagnez-vous suffisamment d’argent?

Je peux vivre de mon sport. C’est clair qu’on peut toujours espérer plus. On dit souvent que l’herbe est plus verte ailleurs. Mais en fait, elle est plus verte là où tu arroses!

C’est-à-dire?

C’est toi qui as un impact sur le monde, pas l’inverse. Au-delà du côté financier, le VTT est le plus beau sport du monde. Je m’en fous de savoir combien il me rapporte. J’en ferais même sans gagner un seul franc.

Décrivez-nous votre relation à votre vélo.

Elle est clairement particulière. C’est important qu’il ait des jolies couleurs par exemple. J’y ajoute mon casque et mes vêtements. Je les vois tous les jours et leur rôle est important dans ma vie.

Comme votre maillot arc-en-ciel, que vous remettrez en jeu à Lenzerheide?

C’est le plus beau maillot du monde! Tout le monde sait ce qu’il représente. Il a une vraie valeur. Cette année je n’y ai pas pensé beaucoup, car je le voyais trop souvent. Mais c’est marrant, car ce matin je me suis fait la réflexion quand je me suis habillée: je me suis dit «en fait, c’est tellement cool!»

Comment était votre premier vélo?

C’était celui de ma grande sœur, qu’elle m’a transmis ensuite. Il était rose avec de toutes petites roues.

Pensez-vous que vous êtes née pour être championne?

Je ne pense pas, mais je crois à la théorie du karma. Quand on s’évertue à travailler, je suis persuadée qu’un jour on obtient un résultat. Vous me direz que c’est naïf, mais je suis convaincue que le monde est juste.

Qu’est-ce qui vous rend heureuse?

(Longue réflexion.) Peut-être que ça sonne stupide, mais pour moi le bonheur est d’être sur mon vélo.

Expliquez-nous!

Mes journées sont si serrées. J’ai des rendez-vous, des tonnes d’e-mails, je dois parler aux journalistes… Alors la meilleure partie de ma journée, c’est sur mon vélo. Là je suis dans la nature, au soleil, je ne dois pas penser, seulement pédaler. J’y trouve tout le bonheur du monde.

Mais il y a aussi de la souffrance, des chutes, des watts… Ne faut-il pas se faire mal?

Oui, mais mon entraînement est assez diversifié. Si je me sens bien, je m’entraîne plus dur et ça ne fait pas mal. Et si je me sens moins bien, j’y vais plus doucement.

La Suisse détient quatre titres mondiaux. Pourquoi les Suisses sont si forts à VTT?

Et en plus, beaucoup de jeunes arrivent, notamment chez les filles! Je citerais l’idée qu’a eue la fédération il y a quatre ans, de doter les filles d’un entraîneur spécifique. C’était révolutionnaire, car aucun autre pays du monde n’a ce luxe. D’un autre côté, on a beaucoup de clubs, dans tous les sports, cyclisme et VTT, et ça commence dès les programmes J+S pour encourager les enfants à faire du sport. Enfin, nous avons les montagnes. C’est tout de même plus facile pour s’entraîner (rires). (nxp)