«Je ne serai clairement pas favori.» Lars Forster tient à ce que les choses soient claires d'entrée. Bien qu'il soit tenant du titre européen de cross olympique, acquis l'été dernier à Glasgow, le Saint-Gallois reste lucide sur ses chances de s'imposer à nouveau dans le même exercice, dimanche à Brno (République tchèque).

Ma forme pourrait clairement être meilleure, soupire Forster, qui a rejoint en début de saison une nouvelle équipe, la Scott-Sram de son illustre compatriote Nino Schurter. «Je suis très heureux avec ce changement. J'ai démarré la saison fort, je suis monté sur le podium à chacune de mes cinq courses printanières (ndlr: dont la spectaculaire Cape Epic, en Afrique du Sud, en duo avec Schurter)».

Mais les choses se sont gâtées en mai, avec le coup d'envoi de la Coupe du monde à Albstadt, en Allemagne. Sous la pluie et sur une piste trop glissante, Forster a chuté. Trois fois. La dernière cabriole a été celle de trop. Blessé au genou, le vététiste saint-gallois avait dû mettre la flèche. Avant de manquer l'étape suivante, à Nove Mesto (Tch). «J'ai vécu une sorte de petite crise après ça. J'ai eu de la peine à retrouver le bon rythme, je n'avais pas vraiment la puissance nécessaire», observe celui qui a ensuite signé une 29e et une 18e place lors des deux dernières Coupes du monde.

Comme Übelhardt, Näf et Vogel avant lui?

Loin de se morfondre, Lars Forster fera tout pour défendre son maillot bleu étoilé. «J'ai fait de bons entraînements et je suis motivé, s'encourage-t-il. Mais c'est vrai que ça sera difficile de gagner. Le favori du moment, c'est clairement Mathieu van der Poel (ndlr: le Néerlandais de 24 ans a gagné sur tous les terrains: cyclisme sur route, cyclo-cross et VTT). Je vais tout faire pour jouer ma carte quand même.»

Le tracé, Forster le découvrira véritablement comme les autres au dernier moment. «Je ne l'ai vu que sur YouTube, mais il est peu vallonné. On devrait pouvoir beaucoup rouler vite et ça me convient.» Et pourquoi pas retrouver son coup de pédale et surprendre les favoris. Un doublé le placerait au niveau de trois autres compatriotes deux fois titrés: Erich Übelhardt (1991 et 1992), Ralph Näf (2003 et 2009) et Florian Vogel (2008 et 2017). «Florian a dû attendre dix ans avant d'y arriver à nouveau. J'espère que ça ne sera pas mon cas! C'est en tout cas génial d'avoir ces coureurs comme modèles pour progresser.»