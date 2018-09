Il ne manquait plus que ces dix lettres et le logo sur le maillot jaune pour que le TdR puisse relever le col et repartir pour un tour. Exit Sion 2026, vive Le Maréchal. Nouveau sponsor principal de l'épreuve romande, ce grand groupe fromager de Grange-Marnand de la famille Rapin sera très en vue dans nos régions. Du 30 avril au 5 mai, le peloton va rouler de Neuchâtel à Genève où tout pourrait se jouer probablement le dernier jour sur un contre-la-montre avec une arrivée finale sur les quais, au pied du jet d'eau. Il s'est engagé pour une année avec option.

La 73e édition fera une fois encore la part belle aux coureurs complets cherchant la forme avant le Tour de France. Vainqueur de la dernière boucle, Primosz Roglic, mais aussi son dauphin Egan Bernal, avaient en effet brillé par la suite sur l'Hexagone.

Après un prologue de 3,9 km dans le centre-ville de Neuchâtel, sur des tronçons de pavés, le peloton filera ensuite sur La Chaux-de-Fonds avant de poursuivre sa route en direction de Morges, Romont et le Valais, via Le Locle et Lucens. Après les baroudeurs et les sprinters, ce sera en effet au tour des grimpeurs de se départager dans les lacets de Torgon où le final sera jugé au sommet, quarante ans après le succès de Giuseppe Saronni.

Le suspense se prolongera jusqu'à l'ultime jour avec un chrono de 15 km autour de Genève avant une arrivée finale jugée sur les quais du Mont-Blanc. (Le Matin)