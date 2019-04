La 5e étape du Tour de Turquie a été assez épique. L'immense espoir belge Remco Evenepoel a cru pouvoir faire la nique à des vétérans du peloton professionnel, mais a finalement dû s'avouer vaincu. On a ensuite pensé que l’Érythréen Merhawi Kudus allait surprendre tout le monde sous la neige. C'est finalement l'Autrichien Felix Grossschartner, plus habitué de ces conditions, qui s'est imposé au sommet.

