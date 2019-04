Daniel Atienza: «Le coeur me dit Van Aert»

Ancien coureur, consultant RTS et marathonien devant l’Eternel

«Je vois trois scénarios possibles. Le premier, c'est Wout Van Aert qui finit seul. C'est le coeur qui me dit ça, j'aimerais bien, franchement. Il est présent à l'avant depuis le début de la campagne des Classiques... Le scénario No 2, le plus logique: la formation Deceuninck-Quick, qui vient de se planter deux fois, va le faire. Soit Zdenek Stybar, qui est quand même costaud, soit Gilbert, toujours dangereux. Mais avec le vent de face, un homme seul aura de la peine. Le 3e scénario possible, c'est Sagan, le retour! Son équipe Bora a tout gagné cette semaine sur le Tour du Pays Basque et il ne faut jamais enterrer le Slovaque. Il marche moins cette année, mais n'est surtout pas à la rue. Cette édition est tellement ouverte...»

Romain Glassey: «Degenkolb au sprint»

Ancien commentateur et amuseur de la RTS

«Moi, je vois bien John Degenkolb l'emporter au sprint, sur le Vélodrome. Il va gagner dans un groupe de 25 coureurs, qui termineront ensemble. Il y aura du vent de face et personne n'arrivera à vraiment faire la différence. Le vent sera de dos dans le Carrefour de l'Arbre? Je ne pense pas que ça suffira pour faire une assez grosse sélection. Autrement, je pense qu'il y aura une ou deux chutes, mais rien de bien méchant. Peter Sagan va sans doute tomber et faire un peu le show ensuite pour le public. Côté suisse, Stefan Küng va lancer le sprint pour son coéquipier Arnaud Démare, mais ce dernier va casser une pédale dans le Vélodrome. Le Thurgovien finira à une belle 17e place.»

Robin Carrel: «Tiesj Benoot va surprendre tout le monde»

Spécialiste en paris foireux pour le site lematin.ch

«Le grand Belge de 25 ans va enfin percer au plus haut niveau. Souvent placé (9e du Tour des Flandres, 5e d'A travers la Flandre et des Strade Bianche), le coureur de la Lotto-Soudal va profiter du marquage des favoris pour prendre la poudre d'escampette à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée et ne plus jamais être revu. Tel un Fabian Cancellara des temps modernes. Derrière, Peter Sagan va faire deux, remportant le sprint d'un groupe d'une dizaine d'éléments qui n'ont pas su s'entendre à temps pour revenir sur Benoot. Les Suisses Küng et Dillier vont se retrouver pris dans le jeu de leurs équipes, en devant bosser pour Démare et Naesen, finalement battus.»

Richard Chassot: «Taylor Phinney va gagner en solo»

Il a tellement de casquettes qu’il faudrait une page entière du matin.ch pour tout énumérer

«Parce que c’est la seule course dans l’année que l’Américain est capable de gagner! Bon, je paraphrase un peu le journal L’Equipe, dans lequel le coureur a été interviewé samedi… Mais je le vois bien attaquer dès la Trouée d’Arenberg et provoquer une première sélection. Il sera ensuite victime d’une crevaison. Du coup, Wout Van Aert va le rejoindre, mais chuter dans le Carrefour de l’Arbre, victime d’un drapeau belge coincé dans sa roue avant. Du coup, Taylor Phinney va repartir seul à l’avant et gagner en solo sur le Vélodrome. Derrière, les favoris vont se regarder. Côté suisse, je ne crois pas en Stefan Küng, mais il va quand même finir sixième. Il aurait dû emmener son coéquipier Démare au sprint, mais ce dernier en a eu marre et a abandonné.»

Si vous aussi vous souhaitez participer à ce jeu perdu d’avance, envoyez vos prédictions à robin.carrel@agencesportcenter avec le pourquoi et le comment de la victoire de votre poulain. A gagner, une sincère poignée de main de félicitation, un abonnement d’une année au site lematin.ch et éventuellement une bouteille sur une arrivée du prochain Tour de Romandie. (nxp)