Les coureurs du Tour de France se frottent au seul et unique contre-la-montre individuel de cette 106e édition, vendredi autour de Pau. Geraint Thomas (Ineos) et les autres spécialistes en la matière n’auront que 27,2 km pour créer des différences – il y en avait 27,6, lors du chrono par équipes à Bruxelles. Des distances rachitiques si on les compare à celles du passé.

Né sur le Tour en 1934, avec un parcours de 90 bornes entre la Roche-sur-Yon et Nantes (victoire du Français Antonin Magne, futur lauréat à Paris), le contre-la-montre est vite devenu un passage obligé. Dès l’année suivant, le Tour impose trois chronos individuels et trois par équipes, pour un total de 360 km! C’était le vélo d’un autre temps, d’une autre (dé)mesure. L’édition de 1939 marque un record avec cinq chronos individuels pour un total de 282 km. En 1947, il n’y en a qu’un seul au programme, mais il «pèse» 139 km entre Vannes et Saint-Brieuc (là aussi un record).

Le premier contre-la-montre individuel de l’histoire du Tour reliait La Roche sur Yon à Nantes (90 km). On voit ici le futur vainqueur, Antonin Magne, prêt à en découdre (1934).#TDF2019 pic.twitter.com/qkxjUlhM0Q — David Guénel (@davidguenel) July 19, 2019

Par la suite, les distances se réduisent un brin. Lors de son sacre en 1950, Ferdi Kübler remporte les deux chronos, sur 78 et 98 km – Hugo Koblet en fera de même l’an d’après, sur des parcours de 85 et 98 km. Si l’on excepte 1955, avec un seul contre-la-montre de 69 km, la norme veut que le Tour comporte deux longs contre-la-montre individuels, voire trois plus courts, comme en 1964 (21, 42,5 et 27,5 km, tous trois remportés par Jacques Anquetil).

Cinq chronos sur le Tour 1981

Quels que soient le nombre et les distances, les contre-la-montre font souvent pencher la balance. Les organisateurs ont, en ce sens, une influence importante sur le nom du futur vainqueur. Désireux de ménager davantage de suspense, ils ont tendance à réduire toujours plus les distances. Dans les années 1970, le Tour propose trois, quatre voire même cinq chronos individuels, mais pour des distances totales comprises entre 60 et 100 km. Il faudra l’apparition d’un certain Bernard Hinault, vainqueur de 19 contre-la-montre sur le Tour (record), pour retrouver des longueurs plus conséquentes. En 1981 par exemple, les coureurs se farcissent un total de 228,6 bornes seuls face à eux – le tout réparti en un prologue et cinq chronos!

Dès la fin des années 1980, il n’y aura plus de Blaireau à soutenir. Il s’agira plutôt d’essayer de brider – en vain – les grands dominateurs que seront Miguel Indurain (vainqueur de 1991 à 95), puis Lance Armstrong (1999-2005). Ces années-là, il y a souvent un prologue et deux chronos individuels pour un total d’abord compris entre 100 et 120 km, puis un peu moins.

Des chiffres qui restent énormes par rapport aux 27,2 km de ce cru 2019. Parce qu’il n’est pas le plus télégéniques des spectacles, parce qu’il avait tendance à tuer le suspense, le contre-la-montre vit des heures difficiles. Dès 2010, il n’y en a souvent plus qu’un au programme. Le record négatif remonte à 2015, avec seulement 13,8 km – plus 28 par équipes.