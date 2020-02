Huit mois et onze jours. C’est le temps qu’il aura fallu pour revoir Chris Froome sur un vélo en compétition. Le Britannique, qui entame l’UAE Tour ce dimanche à Dubaï, avait vu son destin basculer le mercredi 12 juin dernier à Roanne, alors qu’il reconnaissait le parcours du contre-la-montre du Dauphiné libéré. Lancé à plus de 50 km/h dans une descente, le coureur d’Ineos avait perdu le contrôle en essayant de se moucher, avant de percuter un mur. Pour un verdict fracassant: fractures ouvertes du fémur et du coude, côtes cassées, le sternum et une vertèbre aussi, un litre de sang perdu. La légende raconte que dans l’ambulance, à peine conscient, Chris Froome avait évoqué le Tour de France qui commençait trois semaines plus tard.

Il n’y a évidemment pas participé. Sorti des soins intensifs du CHU de Saint-Etienne le 14 juin, le quadruple vainqueur de la Grande Boucle entamait alors un long chemin de croix. Sorti de l’hôpital le 5 juillet, Froome affirme début août vouloir «revenir au même niveau, voire meilleur». Il consacre cinq à six heures par jour à sa rééducation, employant notamment un vélo stationnaire où seule sa jambe intacte est sollicitée – la gauche. Fin août, il reprend l’entraînement sur les hauteurs de Nice et réaffirme sa détermination à viser un cinquième Tour en 2020.

Début septembre, contretemps domestique: l’Anglais s’entaille le pouce gauche avec un couteau de cuisine, un tendon est touché. Fin octobre, le champion fait une apparition dans le cadre d’un critérium au Japon, mais renonce à y participer, faute d’une condition physique suffisante. Deux semaines plus tard, son corps est délesté de plusieurs pièces de ferraille – seule une tige reste dans son fémur. Début janvier, on apprend que Froome n’a pas pu suivre le premier stage d’Ineos, en décembre à Majorque. Lui continue à distiller un bulletin optimiste. Fin janvier, depuis les îles Canaries où il vient d’enquiller 30 000 mètres de dénivelé positif en quinze jours, il annonce vouloir reprendre la compétition au Tour des Emirats arabes unis, le 23 février.

On y est. «Je me sens comme un jour de rentrée des classes, cela fait du bien d’être là, a déclaré le coureur, cité par L’Equipe. Je ne vais certainement pas gagner cette semaine, mais j’espère au moins finir la course (ndlr: elle s’achève samedi prochain). Je suis heureux de pouvoir bénéficier d’une seconde chance dans le peloton. J’essaie de prendre une semaine après l’autre. Je ne me projette pas. Franchement, je veux juste retrouver mes automatismes, rien de plus. Je suis excité, mais aussi un peu nerveux, car quand je pédale, je sens bien que ma jambe droite est encore plus faible que ma jambe gauche. Je continue à travailler dur pour rattraper ce retard.»

Chris Froome, qui aura 35 ans le 20 mai prochain, continue à pédaler derrière son rêve: disputer voire gagner le prochain Tour de France. Pour rappel, au sein de son équipe Ineos, on trouve les deux derniers vainqueurs de la course reine, Geraint Thomas (2018) et Egan Bernal (2019).