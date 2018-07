Mais où est donc passé le Peter Sagan taquin qui pinçait les fesses des demoiselles sur les podiums? Quelques années plus tard, voilà le Slovaque bien plus posé, showman comme il faut, bien dans ses soquettes et même... serviable au possible !

C'est du moins ce que démontre cette vidéo (ci-dessous) qui remonte à la présentation des coureurs, jeudi soir La Roche-sur-Yon. On y voit le champion opérer un «freinage d'urgence». Pour éviter un spectateur? Que nenni! Le triple champion du monde s'arrête tout simplement pour ramasser les lunettes d'un spectateur et les lui rendre au milieu des «ça va Piteeeeeure?» Un grand homme, on vous dit.

En bonus, on vous laisse la copie en carton de Peter Sagan. Et c'est peu dire qu'elle non plus ne bouge pas une oreille devant le car de Bora-Hansgrohe.

(nxp)