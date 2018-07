Certes, les Français et les Belges sont parmi les nations les plus représentées sur les routes du Tour de France mais le timing n'en est pas moins savoureux.

A quelques heures d'une demi-finale de Coupe du monde très attendue entre la France et la Belgique à Saint-Pétersbourg, deux Français et deux Belges ont réussi à s'échapper pour viser la victoire lors de la 4e étape.

A 120 kilomètres de l'arrivée, Anthony Perez (FR) Jerome Cousin (FR), Guillaume Van Keirsbulck (BE) et Dimitri Claeys (BE) possèdent plus de 7 minutes d'avance sur le peloton et une bonne chance de lancer parfaitement le duel franco-belge de ce mardi 10 juillet.

Deux Belges et deux Français dont un nommé Cousin: on ne pouvait pas imaginer mieux pour l'échappée du jour sur le Tour de France ! — Yves Simon (@yvessimonsevy) 10 juillet 2018

(nxp)