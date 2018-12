Sur le compte Twitter de l'équipe Sky, Geraint Thomas a exprimé sa plus vive gratitude à Amaury Sport, la société organisatrice du Tour de France. Les raisons de ces remerciements nourris? Christian Prudhomme et ses collaborateurs lui ont fait parvenir un nouveau trophée récompensant sa victoire dans la dernière édition de la Grande Boucle.

L'enquête policière a piétiné

Lors d'une exhibition à Birmingham, début octobre, le rouleur-grimpeur britannique s'était fait substituer la coupe reçue lors de la cérémonie protocolaire sur les Champs-Élysées, alors qu'elle était sans surveillance. Depuis, mystère et boule de gomme! L'enquête policière menée à l'issue de ce vol n'a pas donné le moindre résultats.

«Il va sans dire que ce trophée a très peu de valeur pour celui qui l'a pris, avait alors estimé le Gallois. Mais il en a énormément pour moi et l'équipe. Un trophée est important, mais ce qui importe le plus, ce sont les souvenirs de ce superbe été et personne ne me les prendra.» (nxp)