Scène ubuesque mardi sur le Tour de l'Abitibi (Canada). Lors d'une première étape conclue par un critérium de 3,2 kilomètres dans les artères de Val-d'Or, l'échappée a pris la mauvaise direction à un carrefour. La poisse!

Au lieu de tourner à droite, comme prévu sur le plan de course, les huit hommes ont suivi la voiture de presse, partie à gauche pour déposer les journalistes. «Ils ont été confus puisque la voiture de presse a tourné à gauche, mais les autres véhicules et coureurs ont tourné à droite», a tenu à préciser la direction de course du Tour de l'Abitibi.

Malgré le résultat, peu laisse à croire que le résultat en aurait été changé. Distancé de quelques hectomètres à peine, le peloton était en effet proche d'effectuer la jonction.

Plus ancienne épreuve de cyclisme junior au monde, le Tour de l'Abitibi organisait cette année sa 50e édition. Il se terminera dimanche... à condition de filer sur les bonnes routes! (nxp)