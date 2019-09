Les 280 kilomètres entre Leeds et Harrogate ne sont pas difficiles. Mais c’est long, très long, et pas mal «casse-pattes» aussi. Il va faire un temps terrible, aussi. Du coup, de nombreux styles de coureurs auront leur chance dimanche, en fin d’après-midi. On y est allé de nos paris, après nous être bien vautré mercredi.

On met le paquet, mais ça ne rapportera pas grand-chose

Mathieu van der Poel (cote 3,75/1)

Le Néerlandais a de qui tenir et semble encore avoir la frite, malgré le fait de jouer sur tous les tableaux possible à deux roues. Il sprinte, il grimpe, il a le coffre, l’histoire serait incroyable… Et puis le circuit final a l’air taillé pour lui. Des montées nerveuses, des virages dans tous les sens et des descentes techniques. On dirait presque une course de cyclo-cross ou de VTT! En plus, il est très confiant. Banco!

Peter Sagan (cote 7/1)

Trois fois champion du monde, huit fois meilleur «pointeur» du Tour de France aussi parce qu’il est celui qui passe le mieux les bosses… Rien que cette partie du CV du Slovaque fait de lui un des grandissimes favoris de l’épreuve. Et comme il a aussi gagné quatre Flandriennes dans sa carrière, sur des parcours à peu près similaires à ce qu’il va trouver à Harrogate… Si vous voulez gagner un tout petit peu d’argent ou alors vous couvrir si votre outsider n’est pas aux avant-postes, il faut miser sur lui. En prime, il peut l’emporter même sans équipe forte à ses côtés.

La cote est faible, mais on ne se risque pas à miser

Julian Alaphilippe (cote 8,5/1)

Le Français a gagné sa première course de l’année en janvier. Il a ensuite accumulé les succès, tel un «Cannibale» des temps modernes. Il est même allé jusqu’à faire rêver toute la France en juillet, en portant le maillot jaune plus longtemps qu’il ne l’espérait lui-même. Mais le cyclisme a tout de même ses limites physiologiques. Le «Bleu» a paru émoussé ses dernières semaines et a couru à l’envers au Canada. Comme l’année dernière à Innsbruck, il va forcément décevoir.

Alejandro Valverde (cote 41/1)

La cote fait rêver, mais ça n'en reste pas moins un attrape-parieur. En tant que tenant du titre, il permet à son équipe d’avoir le plus gros contingent de coureurs sur ce Championnat du monde (9). Le bougre a beau avoir 39 balais, une formation entièrement dévouée à sa cause et sortir d’un Tour d’Espagne bouclée à la deuxième place derrière Primoz Roglic, le circuit final est un poil trop facile pour lui. Par contre, vous pouvez y aller sur la cote «Alejandro Valverde monte sur le podium». En douze participations, il a ramené une médaille à sept reprises. En-dessus de 250 bornes d’effort, c’est un cador.

#Replay ???? / ???????? Alejandro Valverde (MOV) au sommet ! Victoire d’El Imbatido au Mas de la Costa. pic.twitter.com/yzcNjWU7ae — Renaud Breban (@RenaudB31) August 30, 2019

C’est une grosse cote, mais on y croit

Alexey Lutsenko (cote 26/1)

Ne nous demandez pas pourquoi, mais on aime le Kazakh d’amour. En prime, il a remporté la Coppa Sabatini la semaine dernière. S’il y a un coup de Trafalgar au cours de l’épreuve, Lutsneko y sera de toute façon. Quand on a Alexandre Vinokourov comme mentor, forcément, on fait de la bicyclette à l’instinct. Sur les routes anglaises, avec un final tortueux et des conditions atmosphériques qui risquent bien d’être difficiles, il faudra avoir de la moelle pour s’imposer. Le rouleur de Petropavl en est rempli.

Can Lutsenko carry his form onto the Worlds? pic.twitter.com/KdmWEM8Q9O — GlobalCyclingNetwork (@gcntweet) September 20, 2019

Stefan Küng (cote 601/1)

On va vous remettre ce qu'on a écrit mercredi: le Thurgovien est en pleine bourre. Il a raté son début de saison, mais on soupçonne son équipe de la Groupama-FDJ de l’avoir formaté pour servir Thibaut Pinot lors du Tour de France. Dans la foulée, le champion de Suisse de contre-la-montre a pu faire le travail pour lui et ç’a payé ces derniers jours. Il a remporté le Tour du Doubs, avant de s’imposer lors du chrono du Tour de Slovaquie. Résister à un petit peloton dans des conditions dantesques? Il sait faire. Banco, car il a son chrono raté à se faire pardonner.

Robin Carrel, Harrogate