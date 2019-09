En Angleterre, on aime parier. Et comme les 54 kilomètres du chrono de mercredi en direction de Harrogate s’annoncent palpitants, on a décidé de jouer. C’est long, très long, et pas mal «casse-pattes» vers la fin, les conditions météos pourraient bien jouer un rôle prépondérant... Du coup, de nombreux spécialistes auront leur chance et on y est allé de nos paris.

On met le paquet, mais ça ne rapportera pas grand-chose

Primoz Roglic (5/1)

Le Slovène sort d’une victoire sur le Tour d’Espagne. Il a suivi presque tout le monde en montagne, s’y montrant même le plus régulier. Mais c’est sur le contre-la-montre que l’ancien sauteur à skis a définitivement assis sa domination. Primoz Roglic a écrasé l’exercice chronométré, comme bien souvent cette saison. Pourquoi en irait-il différemment cet automne?

Remco Evenepoel (4/1)

Le jeune Belge a l’habitude de tout gagner tout le temps et ça pourrait bien continuer dans le Yorkshire. Il ne manque sur le CV de Remco Evenepoel que des victoires aux championnats du monde des «grands» et vu la forme qu’il tient, ça pourrait bien être pour cette année déjà! Le coureur de la Deucenick Quick-Step, ancien international juniors chez les footeux des Diables Rouges, estime n’avoir jamais été aussi fort que ces jours. Ça pourrait bien lui rapporter de l’or.

???? ON

OH! OH! OH! OH! OH! Mamma mia.



Or how Remco Evenepoel almost induced a stroke in the Eurosport Italy commentators' cabin. ????#Klasikoa pic.twitter.com/ZcpNImj7yB — Mihai Cazacu (@faustocoppi60) August 3, 2019

La cote est faible, mais on ne se risque pas à miser

Rohan Dennis (3,25/1)

Le champion du monde en titre est un métronome. Et si il a décidé de défendre son titre à Harrogate, c’est qu’il estime en avoir les moyens. Il a même assuré dans les journaux de son pays qu’il n’avait jamais été aussi fort, selon les tests qu’il avait réalisé de son côté. Mais l’Australien a défrayé la chronique cet été et n’a plus été vu au plus haut niveau depuis. Et comme cette année la concurrence est immense comme rarement, l’ancien de la BMC va perdre son beau maillot arc-en-ciel.

Victor Campenaerts (5,5/1)

Le Belge est peut-être le coureur le plus rapide du monde quand il s’agit de tourner pendant une heure bien au chaud dans un vélodrome. Mais dans le Yorkshire, on est bien loin de ces conditions douillettes. Ça va pleuvoir, ça va venter et Campenaerts ne va pas pouvoir faire parler sa puissance. De plus, le «format cube» de l’équipe Lotto-Soudal va avoir de la peine à se faufiler dans les virages et les bosses finaux autour de l’arrivée. Economisez votre argent!

???? RECORD DE L’HEURE POUR VICTOR CAMPENAERTS ! ON RÉPÈTE, RECORD DE L’HEURE !



????????????????????????????????????



55,089 km parcourus en une heure ! Bravo !



pic.twitter.com/2NLW1FDyHB — Roue Libre (@en_rouelibre) April 16, 2019

C’est une grosse cote, mais on y croit

Tony Martin (40/1)

Comment ça? Un triple champion du monde de l’exercice, une grosse cote? Et bien oui, le «Panzer» n’a plus gagné de contre-la-montre dans une compétition majeure depuis 2016, année de son dernier sacre mondial, et ne fait donc logiquement pas partie des favoris de la compétition anglaise. Pire, dimanche dernier, lors du contre-la-montre par équipes mixtes, il a été distancé par ses propres coéquipiers dans une des dernières difficultés du parcours. Mais comme un champion ne meurt jamais, Tony Martin va faire parler sa science de la spécialité.

Stefan Küng (34/1)

Le Thurgovien est en pleine bourre. Il a raté son début de saison, mais on soupçonne son équipe de la Groupama-FDJ de l’avoir formaté pour servir Thibaut Pinot lors du Tour de France. Dans la foulée, le champion de Suisse de contre-la-montre a pu se retirer des épreuves un mois, faire le travail pour lui et ça a payé ces derniers jours. Il a remporté le Tour du Doubs, avant de s’imposer lors du chrono du Tour de Slovaquie, devant des pointures comme le rapide belge Yves Lampaert et le puissant luxembourgeois Bob Jungels. La pluie ne lui fait pas peur. Ça sent la médaille.

"E c'è anche un raggio di sole che illumina questa vittoria" ?

Stefan Kung vince la 2a tappa del Romandia dopo una fuga di 18 km ??????????#TDR2019 | #EurosportCICLISMO | https://t.co/yeuDfRYfGo pic.twitter.com/Lt5EvSMr3W — Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 2, 2019

On met 15 cents, même si la cote n’existe pas

Fabian Cancellara (pas de cote)

Le Bernois est frustré d’avoir vu Marc Hirschi ne finir que 13e du contre-la-montre des espoirs dans des conditions inéquitables, lui qui est pourtant champion du monde en titre de cette catégorie sur la course en ligne. Alors Spartacus décide de venger son poulain lui-même. Il prend le premier Easyjet pour Manchester, vole un vélo à la sortie de l’aéroport et arrive juste à temps pour prendre le départ. On ne sait jamais, l’homme a un gros moteur!

Chris Froome (pas de cote)

Le Kenyan Blanc est un dur au mal. Après sa terrible chute du Critérium du Dauphiné, il a dû se faire opérer et garder le lit de longues semaines. Il a recommencé l’entraînement sur une jambe (!) il y a quelques semaines et ne pouvait décemment pas passer à côté d’un tel événement «at home». D’autant plus que le Yorkshire et Ineos, c’est une longue histoire… Alors Chris Froome décide de courir le contre-la-montre quand même, avec sa seule jambe valide. Ce ne serait pas la première fois qu’il surprend tout le monde…