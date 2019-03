Alaphilippe, qui participait pour la première fois à l'épreuve, a devancé de quelques mètres le Danois Jakob Fuglsang (Astana) sur la Piazza del Campo de Sienne. Comme l'année dernière, le Belge Wout Van Aert (Team Jumbo-Visma) a pris la troisième place. «Je savais que c'était une bonne course pour moi. Il fallait juste ne pas faire d'erreurs et j'étais dans un bon jour. J'ai aussi été chanceux, je n'ai pas crevé», a déclaré le Français à la télévision italienne après la course, qu'il a affrontée avec une sérénité désarmante.

Dans la terrible montée finale de Santa Caterina, dans le coeur de la vieille ville de Sienne, il a ainsi contrôlé avec sang-froid l'attaque de Fuglsang avant de contrer sans pitié le Danois et de triompher dans le décor sublime du Campo de la ville toscane. Sous le soleil et dans la poussière blanche soulevée au passage des coureurs sur les «sterrati», les chemins de terre et de gravier qui ont fait la légende de l'épreuve, Alaphilippe a toujours couru devant, bien soutenu par une forte équipe Deceuninck-Quick Step.

Attendu à Tirreno

A 35 kilomètres de l'arrivée, l'échappée matinale a été reprise et la grande explication a débuté sur les 11 kilomètres de terre du secteur 8, qui porte le nom de Fabian Cancellara, triple vainqueur de la course. Une quinzaine de coureurs se sont alors enfuis, parmi lesquels Alaphilippe, son équipier Zdenek Stybar, le champion olympique Greg Van Avermaet et le vainqueur sortant Tiesj Benoot. Geraint Thomas, vainqueur du Tour de France l'an dernier, venait de crever et n'a jamais pesé sur la course, pas plus que Vincenzo Nibali.

C'est ensuite Fuglsang, déjà, qui a forcé la décision, suivi facilement par le seul Alaphilippe. Au prix d'un gros effort, Van Aert est revenu sur les deux hommes, mais il n'a pas pu les accompagner longtemps sur les pentes les plus raides des derniers kilomètres. Vainqueur la saison dernière de la Flèche Wallonne et de la Classique de Saint-Sébastien, Alaphilippe continue donc à 26 ans à se forger un palmarès solide dans les classiques. Et dès la semaine prochaine, il sera l'un des favoris de Tirreno-Adriatico, une course d'une semaine qui semble aussi dans ses cordes.

Les Helvètes ont fait bonne figure également. En pleine préparation pour les Classiques printanières où ils pourront jouer leur carte personnelle, Silvan Dillier et Stefan Küng ont montré qu'ils avaient déjà de bonnes jambes. Le premier a terminé à la 14e place, juste devant son compatriote. Ils n'ont cédé que 2'40 sur le vainqueur français du jour. (nxp)