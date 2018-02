Incident rare que celui survenu à Mark Cavendish, ce mercredi. Il a en effet chuté dans la zone neutre, avant que le départ réel de la 1re étape du Tour d'Abu Dhabi ne soit donné. Souffrant d'une commotion, il a donc abandonné avant le départ de la course.

Le sprinter britannique du Team Dimension Data se trouvait en milieu de peloton quand il est tombé. Il semblerait que ce soit un brusque ralentissement de la voiture du directeur de course qui ait provoqué cette chute, alors que les coureurs sortaient de la ville de Madinat Zayed pour rejoindre la ligne du départ réel. Quatre coureurs ont fini au sol, dont Cavendish.

Cavendish est tombé du côté de l'épaule à laquelle il avait été blessé lors du Tour de France 2017. Son crâne ayant violemment tapé la route, il a été décidé qu'il ne reprendrait pas la course.

«En raison de cette commotion, on ne voulait pas que le coureur prenne le moindre risque pour sa santé, a expliqué le médecin de son équipe, le Dr Adrian Rotunho. On lui a donc conseillé d'abandonner. Heureusement, les examens effectués à l'hôpital ont exclu une grave blessure à la nuque. Mark est dans un état stable, avec des douleurs au cou et quelques symptômes de commotion.»

Abandonner sur chute avant même le départ d'une course: ce n'est effectivement guère courant.

???????? #AbuDhabiTour Injury Update



"@MarkCavendish sustained a concussion and a whiplash injury after his crash today. Due to the concussion, we were not willing to risk rider safety and the call was made for Mark to stop the race." - Dr. @Aid326



— Team Dimension Data (@TeamDiData) 21 février 2018

???????? #RideToAbuDhabi



Ooh no, not the best of starts to stage 1. @MarkCavendish takes an early tumble in the neutral zone... he is up and at it again.
— Team Dimension Data (@TeamDiData) 21 février 2018

