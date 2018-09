Stefan Küng et la BMC ont pris dimanche la troisième place du contre-la-montre par équipe des championnats du monde, à Innsbruck (Aut). Pour la dernière édition de cette compétition par «écuries» et non par nations, c’est l’équipe belge Quick-Step Floors qui a mis tout le monde d’accord en bouclant les 62,4km du parcours en 1h 07’25’’. Le team formé de Bob Jungels, Yves Lampaert, Niki Terpstra, Max Schachmann, Kasper Asgreen et Laurens de Plus a devancé de 18’’46 la formation allemande Sunweb, emmenée par Tom Dumoulin, champion du monde en titre individuel et par équipe. Le podium est complété par la BMC et leur locomotive suisse Stefan Küng, pointés à 19’’55 des vainqueurs.

C'est la quatrième fois que Quick-Step est associée à l'équipe titrée aux Mondiaux dans cet exercice collectif, après les succès de 2012, 2013 (Omega Quick-Step) et 2016 (Etixx Quick-Step).

Plus loin, on retrouve la seule formation battant pavillon suisse, à savoir Katusha Alpecin. Le Thurgovien Reto Hollenstein a participé à l'effort d'un groupe qui a terminé 11e à 2'55''34 de Quick-Step. Puis vient la formation autrichienne Team Vorarlberg Santic, du circuit Continental, dans laquelle étaient alignés les Suisses Patrick Schelling, Gian Friesecke et Lucas Ruegg. Cette formation a pris la 14e des 22 places, à 4'46''99, juste devant l'équipe française AG2R La Mondiale avec l'Argovien Silvan Dillier, 15e à 5'18''50.

#InnsbruckTirol2018 It wasn’t the result we were looking for today, settling for the bronze medal behind Quick-Step Floors. The guys gave it everything and we know Andy Rihs would be proud. pic.twitter.com/4bo0pwiLq0 — BMC Racing Team (@BMCProTeam) September 23, 2018

(nxp)