Sept montées de la Petite Forclaz, ça vous pose un Championnat du monde. Steve Morabito, qui est en pleine reconversion professionnelle au sein du comité d’organisation des Championnats du monde valdo-valaisans de l’année prochaine, apprécie en connaisseur. Interview du toujours coureur de la Groupama-FDJ, qui a aussi la Foire du Valais en point de mire.

Est-ce que c'est un Championnat du monde que vous auriez aimé courir?

Non.

Pourquoi?

Parce que je peux l'organiser!

A part ça, pour un coureur, ce profil, ça change...

Ah c'est clair que ce tracé est pour un grimpeur. Le circuit final, même si on n'arrive pas au sommet, contient une montée assez impressionnante. C'est un effort de 15 à 20 minutes soutenu. C'est quand même une nouveauté par rapport à ce qui se fait d'habitude.

La course en ligne est très dure, le chrono tout plat. C'est volontaire?

Après, c'est aussi une question de kilométrage... Avec un départ à Aigle et une arrivée à Martigny, il n'y avait pas beaucoup de choix pour le chrono. On aurait peut-être pu rajouter la montée de la Rasse au passage. Mais après, il n'y avait pas beaucoup de variantes. Pour le parcours en ligne, il y avait l'envie politique et même des passionnés de vélo de monter la Petite Forclaz. On s'est concentré là-dessus. Après, on a réfléchi à d'autres choses... Est-ce qu'on rajoute encore plus de montées avant et faire un petit col? Mais on a fait le choix de mettre ce Championnat du monde à la dimension du peloton. Au départ, ce n'est pas un peloton de World Tour! Il y a des nations qui n'ont pas le même niveau que d'autre. Donc d'avoir un tracé relativement plat jusqu'à la boucle finale et y mettre le paquet, pour faire péter la course, c'était bien.

Courses en ligne / Road Races

Hommes Elite / Men Elite



???? Aigle

???? Martigny

??????? 244 Km

???? 4 384 metres pic.twitter.com/26abQL3PHf — Aigle-Martigny 2020 (@aiglemartigny20) September 25, 2019

Vous avez eu des retours de vos collègues cyclistes?

Oui, j'ai eu la chance d'en parler à pas mal de coéquipiers et à d'autres coureurs. Je fais partie de la catégorie des grimpeurs, donc il y avait un peu l'intention de leur donner un parcours comme ça. Je suis assez satisfait. En plus, c'est dans le vignoble, c'est une montée à lacets et pas sur une autoroute, la descente n'est pas du tout technique, ce ne seront que deux virages où freiner... Ça va être quelque chose!

Et ça fera des images incroyables...

Oui! Après, au niveau logistique, pour filmer, c'est une route étroite, des lacets, c'est assez compliqué à faire. Mais on va tout donner pour mettre ce pays en avant. On est dans un coin stratégique du Valais et on veut en faire profiter les gens.

CONTRE-LA MONTRE / TIME TRIALS

Hommes Elite / Men Elite

???? Aigle

???? Martigny

??????? 46 Km

???? 278 metres pic.twitter.com/MAf0U65gIT — Aigle-Martigny 2020 (@aiglemartigny20) September 25, 2019

Depuis mercredi, on entre vraiment dans le concret de l'organisation.

Clairement. Déjà, d'être ici à Harrogate et de pouvoir voir comment ça s'organise. En tant que coureur, je le voyais de l'intérieur des barrières. Là, je peux voir tout ce qu'il se passe autour. C'est hyper intéressant et enrichissant pour le futur!

Ça démange non?

La course, oui... J'ai déjà pas mal donné jusque-là, mais je me connais. Si j'avais voulu rallonger d'une année pour faire cette course, je me serais mis beaucoup de pression et je n'apprécierais peut-être pas autant que le parcours le mériterait. Et puis mériter d'être sélectionné, avec les jeunes qui poussent derrière et avec les éventuelles blessures et maladies... Là, j'ai tellement une belle opportunité de reconversion que c'est un cadeau que ma carrière me fait.

Du coup, vous pourrez profiter pleinement de la Foire du Valais.

Ah oui! Décompresser à la Foire du Valais, ce sera une grande première pour moi.